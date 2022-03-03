Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran aşklarını ilan etti!

BERABER KATILDILAR

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Doğum gününe katılanlar arasında, oyuncu Biran Damla Yılmaz ve geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de birlikte eğlendiği Çağrı Telkıvıran da vardı.



Basın mensuplarının mekana el ele gelen ikiliye, "Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz, şimdi el ele geldiniz" demesi üzerine çift; "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar," yanlış hatırlıyorsunuz" cevabını verdi.