Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran aşklarını ilan etti!
Yasak Elma dizisinde oynayan Biran Damla Yılmaz, önceki gün yeni aşkı Çağrı Telkıvıran ile birlikte arkadaşı Sercan Yaşar'ın doğum günü partisine katıldı. Objektiflere el ele poz veren çift, birlikteliklerini ilan etmiş oldu.
Sercan Yaşar, dün gece doğum günü partisi düzenledi. Yaşar'ın doğum gününe; Murat Dalkılıç, Berkay, Zeynep Bastık, Aslıhan Karalar, Aslı Turanlı, Şevval Şahin, Derya Uluğ, Akasya Asıltürkmen, Ersay Üner ve Onur Büyüktopçu gibi tanınmış simalar katıldı.
BERABER KATILDILAR
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Doğum gününe katılanlar arasında, oyuncu Biran Damla Yılmaz ve geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de birlikte eğlendiği Çağrı Telkıvıran da vardı.
Basın mensuplarının mekana el ele gelen ikiliye, "Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiniz ancak ilişkiyi kabul etmemiştiniz, şimdi el ele geldiniz" demesi üzerine çift; "Biz öyle bir şey yapmadık arkadaşlar," yanlış hatırlıyorsunuz" cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti. Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekanda Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlenmişti. Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana girerken yüzlerini saklamıştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ünlü ikili, mekanı ayrı ayrı terk etmiş; mekandan ilk Telkıvıran çıkmıştı.
AYRILIK AÇIKLAMASI
Biran Damla Yılmaz ile ilgili sorulara cevap vermeyen müzisyen, gazetecilerin, "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık" diyerek oradan ayrılmıştı.
Çağrı Telkıvıran'ın hemen arkasından çıkan Yılmaz ise, aşk sorularına sessiz kalmıştı. Aracındaki güllerin sorulmasına gülümseyen oyuncu, çiçek satıcılarının, "Abi çiçekleri Çağrı Ağabey aldı" demesiyle yakayı ele vermişti.