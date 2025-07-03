Bir doz arı havası 4 günde şifa oluyor: Konyalı ziraatçi arı çiftliği açtı, duyan oraya akın ediyor

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Uygulama için ABD'den gelen Çiğdem Kaya da Kovid-19 teşhisi konmamasına rağmen 2 yıldır koku alamadığını, merkeze bu nedenle başvurduğunu söyledi.



Apiairden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "4 gün önce geldik. Farkı hissetmeye başladım. Bazı kokular gelmeye başladı. Hepsi değil ama birkaç kokuyu almaya başladım. Böyle bir şey beklemiyordum. Maskeyi taktığınız zaman havanın geldiğini hissediyorsunuz gerçekten." dedi.



Sabri Şahin ise 10 yıldır tat ve koku alamadığını, İstanbul'da tedavisini yürüten doktor tarafından merkeze yönlendirildiğini, koku ve tat almaya başladığını belirtti.



Ali Hikmet (82) 16 yıl önce kanser tedavisi gördüğünü, sonrasında bağışıklık sistemini güçlendirmek için her yıl merkeze geldiğini anlatarak, "16 yıldır ne nezle ne de grip oldum. Ne de başka bir hastalık geçirdim. Arıların böyle bir özelliğinin olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.