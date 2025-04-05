Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor! Dünyada eşi benzeri yok
Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi ile Sundura mahallelerinde yaşayanlar, sarp arazideki evlerine 50 metre yüksekliğinde yapılan asansörle ulaşım sağlanıyor. 10 katlı apartman yüksekliğinde, 6 kişi kapasiteli asansör sayesinde kısa yoldan ulaşımın sağlandığı bölgedeki konutlar zamanla değer kazandı.
Mehmet Can PEÇE/HOPA (Artvin), (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/HOPA (Artvin), (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 15:12 • Son Güncelleme: