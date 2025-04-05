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GündemBina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor! Dünyada eşi benzeri yok
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Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor! Dünyada eşi benzeri yok

Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi ile Sundura mahallelerinde yaşayanlar, sarp arazideki evlerine 50 metre yüksekliğinde yapılan asansörle ulaşım sağlanıyor. 10 katlı apartman yüksekliğinde, 6 kişi kapasiteli asansör sayesinde kısa yoldan ulaşımın sağlandığı bölgedeki konutlar zamanla değer kazandı.

Mehmet Can PEÇE/HOPA (Artvin), (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE/HOPA (Artvin), (DHA)
• 05 Nisan 2025 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

İlçe merkezi ile Kuledibi ve Sundura mahalleleri arasında yer alan 500 metrelik rampa yoldan yaya ulaşımının kısaltılması için 8 yıl önce belediye tarafından bölgeye asansör ve seyir terası projesi geliştirildi.

2Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

Çalışmalar sonrası ilçe merkezi ile 2 mahalle arasındaki dik yamaca 50 metre uzunluğunda asansör sistemi inşa edildi. 10 katlı apartman yüksekliğindeki kabinine 6 kişi alan asansörü kullananlar, ilçe merkezinden evlerine kısa yoldan ulaşıyor.

3Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

 Asansör sistemi ilçeye gelen turistlerin de odağı olurken, dik merdivenlerle de ayrı ulaşımın sağlandığı bölgedeki konutlar zamanla değer kazandı.

4Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

İlçe halkı evlerine asansörle kısa yoldan ulaşırken, turistler asansörün zirvesinde yer alan seyir terasından sahil ve deniz manzarasını panoramik olarak izleme imkanı buluyor.

5KİM YAPTIYSA ALLAH RAZI OLSUN

'KİM YAPTIYSA ALLAH RAZI OLSUN'

Kara yolunun ilçe merkezine uzak kaldığı için asansörü sıkça kullanan Emine Aydın, "Kim yaptıysa Allah razı olsun. Asansör olmadığı zamanlar azap, işkence çekiyorduk.

6Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

Burası Hopa'ya örnek oldu. Asansörle evlerimiz değer kazandı. Çok memnunuz. Dairelerimizin değeri katlandı" diye konuştu.

7KONUTLARIN DEĞERİNİ ARTIRDI

'KONUTLARIN DEĞERİNİ ARTIRDI'

81 yaşındaki Hasan Cavit Kural, "Benim için çok faydalı. Yarım adamım, beni tamamlıyor. Sebep olanlardan Allah Razı olsun. Asansör sayesinde evlerimiz değerlendi" dedi.

8Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

Osman Özşef de "Bu asansör 8 yıl önce yapıldı. Asansörün karşısında 50 tane konut var. Bunun yukarısında ise 300 tane konut var.

9Bina yok asansör var: İki mahalleyi birbirine bağlıyor Dünyada eşi benzeri yok

Bu asansör sayesinde insanlar alışverişlerini yapıp, 5 dakikada evlerine ulaşabiliyorlar. Bu asansörün bu konutların değerini arttırdı" diye konuştu.