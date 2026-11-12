Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!
HaberlerGündem Haberleri Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

12.11.2026 - 17:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul Beylikdüzü’nde denizlerdeki palamut bolluğu sosyal dayanışma etkinliğine dönüştü. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda iki gün boyunca süren organizasyonda emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarına kişi başı 3 kilogram olmak üzere tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte konuşan balıkçı Kenan Balcı, Marmara’dan Karadeniz’e son 30 yılın en bereketli sezonunun yaşandığını vurguladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

İLGİLİ HABER

Sinop'ta 3 bin yıllık lezzet şöleni başlıyor: 7. Lakerda Festivali kapılarını açıyor!
Sinop'ta 3 bin yıllık lezzet şöleni başlıyor: 7. Lakerda Festivali kapılarını açıyor!

Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlikte tonlarca palamut ücretsiz olarak dağıtıldı. Palamut almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

2Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

İLGİLİ HABER

Mersin’de kilosu 900 Bin TL’lik altın değerinde hasat: 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor!
Mersin’de kilosu 900 Bin TL’lik altın değerinde hasat: 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor!

Etkinliğe katılanlar, emeklilere, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına yönelik destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

3Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

'30 YIL SONRA BÖYLE BİR BOLLUK YAŞIYORUZ'

İLGİLİ HABER

Mersin’de kilosu 900 Bin TL’lik altın değerinde hasat: 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor!
Mersin’de kilosu 900 Bin TL’lik altın değerinde hasat: 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor!

Bu yıl palamut sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirten Kenan Balcı, yaşanan bolluğun uzun yıllardır görülmediğini söyledi. Balcı, "Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz. Marmara'dan Karadeniz'e kadar adeta palamut fışkırıyor. Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. İki gün boyunca emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kişi başı 3 kilogram palamut ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.

4Beylikdüzü’nde ücretsiz balık izdihamı: Tonlarca palamut iki gün boyunca ücretsiz dağıtıldı!

'PALAMUT ŞİFA KAYNAĞI, OMEGA-3 DEPOSU'

İLGİLİ HABER

'Bir tane koparsam ne olur ki?' demeyin! Sonbaharda açan bu çiçeğe dokunmanın bedeli ağır: Antalya'da sadece Termessos ve Olimpos arasında görülüyor
'Bir tane koparsam ne olur ki?' demeyin! Sonbaharda açan bu çiçeğe dokunmanın bedeli ağır: Antalya'da sadece Termessos ve Olimpos arasında görülüyor

Palamutun sağlık açısından önemli besin değerlerine sahip olduğunu belirten Balcı, "Palamut tam bir şifa kaynağı, Omega-3 deposu. Sağlık açısından oldukça yüksek besin değerine sahip. Faydaları saymakla bitmez. Bu yıl denizlerimizde yaşanan bereketi vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle emeklilerimize, engellilerimize, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza böyle bir katkı sunmak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Ücretsiz palamut dağıtımı, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi