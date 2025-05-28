Beyin kanaması geçirince doktor tavsiye etti! Meslek değiştirdi: 5 bin çocukla çalıştı:
Eskişehir'de mali müşavirlik yaparken geçirdiği beyin kanamasının ardından cam sanatına yönelerek, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen 53 yaşındaki Yasemin Dikmen, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kurduğu atölyede çocuklara geleneksel cam sanatını tanıtıp bu mirası gelecek nesillere aktarıyor.
• 28 Mayıs 2025 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 13:01 • Son Güncelleme: