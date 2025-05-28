Beyin kanaması geçirince doktor tavsiye etti! Meslek değiştirdi: 5 bin çocukla çalıştı:

"Yumuşak camlarla çalışıyoruz. Bu camlar 1200 derecede, alevde şekillendiriliyor. Kalıp kullanmadan, sadece 'maşa' ve küçük 'bistüri' modelleriyle çalışıyoruz. 'Şaloma' dediğimiz ateşle camı eritmek için kullandığımız bir aletimiz var. Ayrıca 'borosilikat cam' dediğimiz üfleme tekniklerinin uygulandığı cam türü de var. Atölyemde yaptığımız vazolar, kuş figürleri, kadehler gibi pek çok çalışma bu tekniklerle hazırlanıyor. Bizim için en önemli parçalar ise kaybolmaya yüz tutmuş nazar boncuğu gibi geleneksel sanatlar. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz."