Bergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

"Bergen gibi bir karakterin Farah'la beraber tekrar hayata dönmesi, tekrar onu anımsatmak, yaptığı eserleri izleyicilerle, dinleyicilerle buluşturmak çok önemliydi benim için. Çünkü Bergen dediğimiz insan aslında kendi içerisinde bir akademisyen. Yani arabeskle, klasik müziği birbirine harmanlayan ki Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar tarihsel olarak o kadar güzel anlattık ki filmde, yani daha sonra baktığımda benim için keyifli bir iş oldu."