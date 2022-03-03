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MagazinBergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...
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• 03 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

Bergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

'Acıların kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatını konu alan "Bergen" filminin galası dün akşam gerçekleştirildi. Galaya filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran da katıldı. Farah Zeynep Abdullah'ın kıyefeti galaya damga vurdu.

• 03 Mart 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...
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Hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan dolayı Acıların Kadını lakabıyla tanınan Bergen'in hayatı film oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriyor. Bergen filminin galası da başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.

2BU FİLME GÖNLÜMÜZÜ KOYDUK

"BU FİLME GÖNLÜMÜZÜ KOYDUK"

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek "Bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Şimdi de bizim filmimiz olmaktan çıkacak ve herkesin filmi olacak. İzleyicilerin ne düşüneceğini çok merak ediyorum. Hakikaten gönlümüzü koyduk." dedi.

3Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Abdullah, filmde aslında Bergen'i "acıların kadını" olarak göstermekten öte genç bir kadının hayat ve müzik yolculuğunu, hayallerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

4BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Beşikçioğlu da filmde seyircilerin bir kadının varoluş hikayesini göreceklerine işaret ederek "Bu yüzden benim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.Erdal Beşikçioğlu şöyle devam etti:

5Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

"Bergen gibi bir karakterin Farah'la beraber tekrar hayata dönmesi, tekrar onu anımsatmak, yaptığı eserleri izleyicilerle, dinleyicilerle buluşturmak çok önemliydi benim için. Çünkü Bergen dediğimiz insan aslında kendi içerisinde bir akademisyen. Yani arabeskle, klasik müziği birbirine harmanlayan ki Farah da bunu başlangıçtan son anına kadar tarihsel olarak o kadar güzel anlattık ki filmde, yani daha sonra baktığımda benim için keyifli bir iş oldu."

6Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Filmin yönetmenlerinden Caner Alper de "Bergen" ile 3. uzun metraj filmlerini çektiklerini aktararak "'Zenne' ve 'Çekmeceler'den sonra 'Bergen'in senaryosu çok büyük paralellikler içeriyordu. Ben senaryoyu okur okumaz çok etkilendim. O gece uyuyamadım. Bu hikayenin mutlaka sinemada anlatılması ve bir klasik olması gerektiğine inandık. Uzun bir yapım süreciydi ve meşakkatliydi. Çıkan sonuçtan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

7Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Yönetmen Mehmet Binay da "Bu filmin sanatı, ideallerini ve geleceğini eline almak isteyen gençlerin filmi olacağını düşünüyorum. Çünkü Bergen böyle bir kadın ve bizim böyle kadınlara ihtiyacımız var. Onları korumamız, gözaltına tutmamız ve yaşamalarını sağlamamız lazım. Filmi bunun için yaptık." diye konuştu.

Oyuncu Tilbe Saran ise filmde Bergen'in annesini canlandırdığını ve karakterin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek Bergen'in de gücünü annesinden aldığını söyledi.

8Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Bergen gibi kadınların hikayelerinin daha çok anlatılması gerektiğini vurgulayan Saran, "Hiçbirimizin korunmaya ihtiyacı yok. Sadece görünmeye ihtiyacı var. Bergen filmi inşallah buna vesile olur diye düşünüyorum. Güçlü kadınların sinemada ve televizyonda daha fazla temsili olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği "Bergen" 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

9Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı film, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla tanınan ve "acıların kadını" olarak bilinen şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.

10Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

Haftalardır beklediği galaya su yeşili renginde bir takımla katılan Farah Zeynep Abdullah, kıyafetinden dolayı hiç beğenilmedi. Kısa saçlarını da farklı bir tarz ile ördüren Abdullah için "Bu kombin çok kötü" yorumu yapıldı.

11Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

İşte o yorumlar...

12Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...
13Bergen filminin galası gerçekleştirildi Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

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Bergen filminin galası gerçekleştirildi! Farah Zeynep Abdullah damga vurdu...

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