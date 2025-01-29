Beklenen kar nihayet İstanbul'a geliyor! Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi
İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı için net tarihi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı beklenirken uzmanlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağıyla ilgili tahmini belirtti. İstanbul'da birkaç gündür görülen sisli ve puslu havanın devam edeceği ve hava kirliliğinin de yüksek düzeyde görüleceği aktarıldı. Bu durum da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını sağladı. CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca da kirliliğine dikkat çekerken tehlike altındaki gruplara işaret etti ve uyarılarda bulundu. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
• 29 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme: