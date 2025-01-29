Beklenen kar nihayet İstanbul'a geliyor! Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca'nın açıklamaları şu şekilde:



Yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bahardan kalma günler İstanbullulara hatta yurdun büyük bölümüne yaşatıyor. Aslında hem doğa hem insanlar için olumlu bir durum değil. Kış mevsiminde almamız gereken yağışları alamadığımız için barajlarda su seviyesi düştü, toprak da kuraklık yaşıyor. Beklenen yağışların kısa sürede başlamasını temenni ediyoruz.



Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege ve Balıkesir civarında gün içinde hafif bir yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde buzlanma olabilir.Edirne’de hava sıcaklığı 19-20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da sıcaklıklar 15 derece, Ankara’da 12 derece olacak.



Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’da sis de etkili olacak gece ve sabah saatlerinde. Bu da hava kirliliğini beraberinde getiriyor.