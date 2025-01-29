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GündemBeklenen kar nihayet İstanbul'a geliyor! Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi
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Beklenen kar nihayet İstanbul'a geliyor! Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul'a kar yağışı için net tarihi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı beklenirken uzmanlar İstanbul'a ne zaman kar yağacağıyla ilgili tahmini belirtti. İstanbul'da birkaç gündür görülen sisli ve puslu havanın devam edeceği ve hava kirliliğinin de yüksek düzeyde görüleceği aktarıldı. Bu durum da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını sağladı. CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca da kirliliğine dikkat çekerken tehlike altındaki gruplara işaret etti ve uyarılarda bulundu. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

• 29 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Beklenen kar nihayet İstanbula geliyor Meteorolojiden peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

İstanbul'da kar var mı? İstanbul'da milyonlarca kişi bu kış kar yağışını beklerken, meteoroloji uzmanları sonunda müjdeli haberi verdi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor.

2Beklenen kar nihayet İstanbula geliyor Meteorolojiden peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3Beklenen kar nihayet İstanbula geliyor Meteorolojiden peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.

4Beklenen kar nihayet İstanbula geliyor Meteorolojiden peş peşe kritik uyarı geldi: Gün ve saat verildi

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca'nın açıklamaları şu şekilde:

Yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bahardan kalma günler İstanbullulara hatta yurdun büyük bölümüne yaşatıyor. Aslında hem doğa hem insanlar için olumlu bir durum değil. Kış mevsiminde almamız gereken yağışları alamadığımız için barajlarda su seviyesi düştü, toprak da kuraklık yaşıyor. Beklenen yağışların kısa sürede başlamasını temenni ediyoruz.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre yurdun büyük bölümü parçalı bulutlu olacak. Kıyı Ege ve Balıkesir civarında gün içinde hafif bir yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde buzlanma olabilir.Edirne’de hava sıcaklığı 19-20 dereceye kadar çıkacak. İstanbul’da sıcaklıklar 15 derece, Ankara’da 12 derece olacak.

Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’da sis de etkili olacak gece ve sabah saatlerinde. Bu da hava kirliliğini beraberinde getiriyor.

5HAVA KİRLİLİĞİ İÇİN HANGİ TEDBİRLER ALINMALI

HAVA KİRLİLİĞİ İÇİN HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

Özellikle İstanbul ve çevresinde sisle birlikte hava kirliliği hat safhaya çıkmış durumda. Hava kirliliği ile birlikte uzmanların uyarıları var. Kronik hastalığı olanlar sabah saatlerinde ve güneşin battığı saatlerde dışarıya olabildiğince çıkılmaması konusunda uyarı yapıyor. Çünkü o hava kirliliğinin yüksek olması hastalığın ilerlemesini sağlayabilir. Çocuklar tarafında da bir uyarı var. Çocukların da dışarı çıkmasın konusunda uyarıyor. Ev içinde de tedbirler alınabilir. Hava temizleme cihazları ile evdeki havanın kalitesi artırılabilir.

6HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7İSTANBULA KAR NE ZAMAN GELİYOR

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor bu hafta sonuna kadar. Hatta önümüzdeki haftanın başına kadar devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar bir kış şartları gelecek. İstanbul'un doğusunda kar gözüküyor. Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek. Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım.

Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek.

8KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10SİS UYARISI

SİS UYARISI

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu