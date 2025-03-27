Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il saatler...
HaberlerGündem Haberleri Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il saatler...

Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il saatler...

Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu. En erken Iğdır'da kılınacak olan bayram namazı en geç Çanakkale ve Edirne'de kılınacak. Diyanet İşler Başkanlığı saatleri yayınladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve illerin bayram namazı saatleri...

• 27 Mart 2025 - 13:18 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: "Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40

2Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak İşte il il saatler...

Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35,

3Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak İşte il il saatler...

"Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

4Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak İşte il il saatler...

Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.

5RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü kutlanmaya başlanacak. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihileri Ramazan Bayramı'nın ilk üç günü olarak idrak edilecek.