Bayram namazı saatleri... 2025 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak? İşte il il saatler...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2025 Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü kutlanmaya başlanacak. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihileri Ramazan Bayramı'nın ilk üç günü olarak idrak edilecek.