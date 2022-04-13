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DünyaBayraktar Ukrayna'da direnişin sembolü oldu! AB'den Türkiye'ye flaş 'SİHA' teklifi...
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Bayraktar Ukrayna'da direnişin sembolü oldu! AB'den Türkiye'ye flaş 'SİHA' teklifi...

Azerbaycan-Ermenistan savaşında, Etiyopya, Libya ve Suriye'de kendini ispatan eden Türk SİHA'ları son olarak Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelmiş ve adına şarkılar yazılmıştı. AB'nin Ankara'ya silah anayiinde ortaklık teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi...

• 13 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
• 13 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar savaşların gidişatında belirleyici rol oynuyor. SİHA'lar Suriye, Karabağ ve Libya'nın yanı sıra PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlarda etkinliğini ispatladı. Son olarak Rusya-Ukrayna savaşında TB-2 Bayraktar'ın ortaya koyduğu üstün başarıyı dünya takdir etti.

2Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Almanya'nın SİHA satın alacağı öne sürüldü; Sırbistan da Ankara ile ihracat için anlaştığını duyurdu. Dünyadaki emsallerine göre etkinlik olarak üst seviyede olan Bayraktar TB-2'nin talipleri her geçen gün artıyor.

3Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrı karşısında endişeye kapılan ve savunmasını güçlendirmek isteyen Avrupa Birliği (AB) de Türk SİHA'ları için sıraya girdi.

4Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Geçmişte, Türkiye'nin savunma sanayiini sert eleştirilerle hedef alan, hatta terör örgütüne yönelik operasyonlarda sattığı silahların kullanılmasına izin vermeyen ülkeler, Bayraktar'a sahip olmak istiyor.

5Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Avrupa Birliği'nin de Ankara'ya silah sanayiinde ortaklık teklif etmeye hazırlandığı, İHA ve SİHA üretiminde Türkiye'nin üstün teknolojisinden faydalanmak istediği iddia edildi.

6DİRENİŞ SEMBOLÜ

DİRENİŞ SEMBOLÜ

CNN International televizyonunun internet sitesinde “Türk drone’ları Ukrayna’da direnişin sembolü oldu” başlığıyla bir makale yayımlandı.

7Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Jomana Karadsheh ve Isil Sariyuce imzasıyla yayımlanan makalede, silahlı insansız hava araçlarımız Bayraktar adına Ukrayna’da şarkı yapıldığı, insanların evcil hayvanlarına Bayraktar ismini verdiği belirtildi.

8Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

Makalede şu ifadeler kullanıldı: Geçen ay Kiev belediye başkanı şehirdeki hayvanat bahçesinde bir lemura Bayraktar ismini vereceklerini duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da attığı Tweet’te Kiev polis köpekleri eğitim merkezinde bir yavruya Bayraktar isminin verildiğini açıkladı.

9Bayraktar Ukraynada direnişin sembolü oldu ABden Türkiyeye flaş SİHA teklifi...

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Bayraktar TB-2’lerin Rus kuvvetlerinin ilerleyişini yavaşlatma ve durdurmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

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