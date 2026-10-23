Batman'ın yaylaları moda platosuna dönüştü! Avrupa üçüncüsü Duygu Çakmak Sason'da

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Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede artan huzur ve güven ortamının doğa tutkunları ve farklı sektörlerden ziyaretçileri bölgeye çektiği belirtilirken, moda çekimi de bu etkinliklerden biri oldu.



Batmanlı fotoğrafçılarla gerçekleştirilen çekimlerde ilçenin yaylaları, köyleri ve doğal manzaraları ön plana çıkarıldı.



Duygu Çakmak, çekimlerin amacının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini moda aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi.