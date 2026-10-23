Batman'ın yaylaları moda platosuna dönüştü! Avrupa üçüncüsü Duygu Çakmak Sason'da
Batman'ın Sason ilçesi, bölgede oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak, Sason'un yayla ve köylerinde gerçekleştirilen moda çekiminde bölgenin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
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Batman'ın Sason ilçesi, doğal güzellikleriyle bu kez moda dünyasının dikkatini çekti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan model Duygu Çakmak, İstanbul'dan Sason'a gelerek bölgenin yayla ve köylerinde kamera karşısına geçti.
Çakmak, modacı Fırat Kaplan'ın tasarımlarıyla gerçekleştirilen çekimlerde Sason'un doğal manzaralarını adeta açık hava stüdyosu olarak kullandı.
SASON'UN DOĞASI MODA ÇEKİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede artan huzur ve güven ortamının doğa tutkunları ve farklı sektörlerden ziyaretçileri bölgeye çektiği belirtilirken, moda çekimi de bu etkinliklerden biri oldu.
Batmanlı fotoğrafçılarla gerçekleştirilen çekimlerde ilçenin yaylaları, köyleri ve doğal manzaraları ön plana çıkarıldı.
Duygu Çakmak, çekimlerin amacının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini moda aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi.
"EŞSİZ GÜZELLİKLERİ TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"
Yaklaşık 6 yıldır profesyonel modellik yaptığını belirten Çakmak, Sason'daki çekimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çakmak, "Amacımız Doğu ve Güneydoğu'nun eşsiz güzelliklerini moda aracılığıyla tüm dünyaya tanıtabilmek" ifadelerini kullandı.
Bölge halkının ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çakmak, köylerde yoğun misafirperverlikle karşılaştıklarını ve kendilerine çeşitli ikramlarda bulunulduğunu anlattı.
"ÖN YARGIYI KIRMAK İSTİYORUZ"
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik bazı ön yargıların bulunduğunu ifade eden Çakmak, bu algının değişmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti.
Çakmak, bölgenin güvenli olduğunu ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer olduğunu göstermek istediklerini ifade ederek vatandaşları Sason'u ziyaret etmeye davet etti.
KÖY HALKINDAN YOĞUN İLGİ
Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Bahattin Özmen de İstanbul'dan gelen ekibi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Özmen, "Bugün İstanbul'dan çekim için geldiler. Fotoğraf çekimi yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar misafirperverliğimizi yaptık. Dışarıdan gelen insanların burada çekim yapması çok güzel" dedi.