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Batman'da çizgili sırtlan görüntülendi! Nesli tehlke altında

29.10.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA) -

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.

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1Batman'da çizgili sırtlan görüntülendi! Nesli tehlke altında

Gercüş ilçesi Gönüllü köyü sakinlerinden Rojhat Kavak, dağlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada sarp ve dağlık arazide nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan ile karşılaştı.

2Batman'da çizgili sırtlan görüntülendi! Nesli tehlke altında

Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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