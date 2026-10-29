Batman'da çizgili sırtlan görüntülendi! Nesli tehlke altında
29.10.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde, nesli tehlike altında bulunan çizgili sırtlan görüntülendi.
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Rojhat Kavak cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde, çizgili sırtlanın sarp kayalıklar ve dağlık arazide rahatça hareket ettiği, bir süre çevreyi inceledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.