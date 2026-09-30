Batman’da çiftçinin yeni gelir kapısı oldu! Tarladan toplanıp enerjiye dönüştürülüyor

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Tuncer, şöyle konuştu:"Yaklaşık 7 yıldır yapılıyor ama son 3 yılda yoğun bir şekilde firmalar anızı topluyorlar. İlimizde yılda yaklaşık 50 bin tona yakın aynı zamanda bir biyokütle çıkıyor. Alanda elde ettiğimiz mısırdan daha fazla bir anız elde etmiş oluyoruz. Bunu da bir kısım tesislerde yakmak suretiyle enerjiye dönüştürüyorlar. Bu aynı zamanda geri dönüşüm projesi. Ülkemizin enerji açığıyla ilgili de aslında çok önemli bir işlev görüyor. 3 yılda toplam 150 bin ton anız toplandı. Bu sayede hem toprak korundu​​​​​​​ hem de çiftçiler toplanan anızdan ek gelir elde etti."