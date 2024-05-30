'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti!
İzmir'de yaşayan emekli Sadullah Serter (76), kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişinin, kötü niyetliler tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Onlardan önce sat' demesi üzerine 1 milyon 800 bin TL'ye satışı yaptı. Bu kişinin paranın sahte olabileceğini söyleyip, kontrol için sözde soruşturmanın yürütüldüğü 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya getirilmesi isteği üzerine kente giden Serter, 1 milyon 800 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan 2 kişiye verdi.
Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)
• 30 Mayıs 2024 - 16:15 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)
• 30 Mayıs 2024 - 16:15 • Son Güncelleme: