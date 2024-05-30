'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti!

'PARAM BULUNAMADI'

Sadullah Serter, "Şu anda yakalanan yok. Para da bulunamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vatanını milletini seven biriyim. Vatanın milletini seven birisi varsa bana yardımcı olsun, evimi geri alayım. 76 yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.