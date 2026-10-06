Başakşehir'de okul karıştı! 5 öğrenci bıçaklanarak yaralandı: Valilikten son dakika açıklaması
06.10.2026 - 09:43Güncellenme Tarihi:
İstanbul Valiliğinden Başakşehir'deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Saat 08.40 sıralarında yaşanan olayda 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır.
Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.