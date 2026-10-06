Başakşehir'de okul karıştı! 5 öğrenci bıçaklanarak yaralandı: Valilikten son dakika açıklaması

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:



06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır.



Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.