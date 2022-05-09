• 09 Mayıs 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.
• 09 Mayıs 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
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Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini vermişti.
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Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.
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