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MagazinBaşak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim
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• 09 Mayıs 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:

Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.

• 09 Mayıs 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
1Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim
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Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini vermişti.

2Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.

3Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.

4Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi.

5Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada olay oldu.

6Başak Dizer paylaştı: Sarışınlarım benim

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