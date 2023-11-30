Bankada parası olan, IBAN ile işlem yapan herkesi kapsıyor: Hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın

Demircan, şöyle devam etti:“Teklif çok cazip olsa da banka hesap bilgileri ve özellikle telefon numarasının bağlı olduğu SIM kart kesinlikle hiç kimseye teslim edilmemeli. Aksi takdirde illegal para transferlerinin yanında telefon numarasının bağlı olduğu tüm hesaplar da kaybedilebilir. Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor, adımıza kayıtlı telefonlar e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Bu telefon numarasının illegal bir iş için kullanılıyor olması, hat sahibini birinci dereceden zanlı haline getirecektir. Bir suçun parçası olmamak için banka hesapları, kripto para hesapları ve dijital para platformlarındaki hesapların sadece hesap sahibi tarafından kullanılması çok önemli.”