Bankada parası olan, IBAN ile işlem yapan herkesi kapsıyor: Hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın
Son günlerde gündemde yer alan en önemli konularından biri dolandırıcılık. Özellikle online işlem yapmanlar kart bilgilerinin kötü niyetli kişilerce çalınmasından endişeli. Öte yandan her geçen gün dolandırıcıların yeni yöntemleri ortaya çıkıyor. Son dönemde “Banka hesabınızı kiralayın, binlerce lira kazanın” mesajları çoğaldı. Uzmanlar, illegal işler için tercih edilen bu yola bilerek ya da bilmeyerek dahil olmanın hukuki açıdan ciddi sonuçları olabileceği konusundan uyarılarda bulunuyor. Peki dolandırıcılar insanları nasıl tuzağa düşürüyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Kimler risk altında ve kimler dolandırıcıların hedefinde? İşte merak edilen detaylar...
• 30 Kasım 2023 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 10:00 • Son Güncelleme: