Balıkesir bilim dünyasının gündeminde! Çalışma 20 yıldır sürüyordu: Japon bilim adamı açıkladı

Bilim ve Turizmin Buluştuğu Nokta: Hisaralan





Shiraishi, Türkiye’deki doğal jeotermal alanların yalnızca turizm açısından değil, bilimsel çalışmalar açısından da büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hisaralan, hem yüzeydeki traverten gelişimi hem de mikrobiyolojik faaliyetler açısından oldukça zengin bir saha. Uluslararası araştırmalara açık bir doğa laboratuvarı niteliğinde" dedi.



Jeomorfolog Murat Yaman ziyaret sırasında bilim insanlarına sahadaki doğal yapılar, jeotermal kaynaklar ve turistik dönüşüm süreci hakkında bilgi verildi.



Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Mehmet Özkul ve Prof. Dr. Fumito Shiraishi, gösterdikleri misafirperverlik ve destek için belediye çalışanlarına teşekkür etti. Hisaralan Travertenleri, hem doğal estetiği hem de bilimsel değeriyle yalnızca yerli turistlerin değil, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bölgeye yönelik uluslararası düzeyde projelerin başlatılması bekleniyor.