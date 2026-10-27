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Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

27.10.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Berkay GÜNEŞ- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi bünyesinde yürütülen bazı mal ve hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ruhsatı talep eden esnaftan hukuka aykırı şekilde para istendiği iddiaları üzerine dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen baskınlarda 5 belediye başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ve şube müdürlerinin de aralarında yer aldığı 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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1Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

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Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

3Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

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Şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelenirken iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

4Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 56 şüpheli gözaltında!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonlarda 5 başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi ve bazı şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

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