Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı açılışla birlikte önemli bir ulaşım yatırımı hizmete girdi. Yeni güzergâh sayesinde 45 dakika süren yolculuk 24 dakikaya inerken, sürücülere ciddi zaman avantajı sağlandı. Projenin ayrıntıları ve hangi şehirde hayata geçirildiği de belli oldu.
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Türkiye’nin ulaşım altyapısına eklenen yeni projelerden biri daha hizmete girdi. Bakan Uraloğlu’nun açılışını yaptığı yol, özellikle seyahat süresinde sağladığı büyük düşüşle dikkat çekti.
Daha önce 45 dakika süren yolculuğun 24 dakikaya inmesi, güzergâhı kullanan sürücüler için önemli bir avantaj sağladı.
YENİ YOL HANGİ ŞEHİRDE AÇILDI?
Açılışı yapılan proje, Çankırı’daki Korgun-Kurşunlu Yolu oldu.
Yeni güzergâhla birlikte Korgun ile Kurşunlu arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu hale getirildi.
21 DAKİKALIK ZAMAN KAZANCI
Proje sayesinde seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düşürüldü.
Böylece sürücüler tek yolculukta yaklaşık 21 dakika zaman kazanacak.
Korgun-Kurşunlu Yolu toplam 29 kilometre uzunluğunda inşa edildi.
Yolun bir bölümü bölünmüş yol, kalan kısmı ise gidiş-gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamlandı.
YILLIK TASARRUF RAKAMI DİKKAT ÇEKTİ
Projenin yalnızca zamandan değil, yakıttan da önemli tasarruf sağlaması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre yeni yolun yıllık toplam 560 milyon liralık ekonomik katkı oluşturması hedefleniyor.
Bu rakamın 381 milyon lirasının zamandan, 179 milyon lirasının ise akaryakıttan sağlanması öngörülüyor.
KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR DA YENİLENDİ
Güzergâh üzerinde yeni kavşak, köprü ve menfez çalışmaları da gerçekleştirildi.
Böylece yolun yalnızca hız açısından değil, güvenlik ve konfor açısından da güçlendirilmesi amaçlandı.
ÇANKIRI’DA YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Bakan Uraloğlu, açılışta Çankırı’daki diğer ulaşım projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Kent genelinde devam eden kara yolu yatırımlarının yanı sıra çevre yolu çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.