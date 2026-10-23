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GündemBakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!
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Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

23.10.2026 - 13:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı açılışla birlikte önemli bir ulaşım yatırımı hizmete girdi. Yeni güzergâh sayesinde 45 dakika süren yolculuk 24 dakikaya inerken, sürücülere ciddi zaman avantajı sağlandı. Projenin ayrıntıları ve hangi şehirde hayata geçirildiği de belli oldu.

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1Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

Türkiye’nin ulaşım altyapısına eklenen yeni projelerden biri daha hizmete girdi. Bakan Uraloğlu’nun açılışını yaptığı yol, özellikle seyahat süresinde sağladığı büyük düşüşle dikkat çekti.

2Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

Daha önce 45 dakika süren yolculuğun 24 dakikaya inmesi, güzergâhı kullanan sürücüler için önemli bir avantaj sağladı.

3Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

YENİ YOL HANGİ ŞEHİRDE AÇILDI?


Açılışı yapılan proje, Çankırı’daki Korgun-Kurşunlu Yolu oldu.

Yeni güzergâhla birlikte Korgun ile Kurşunlu arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu hale getirildi.

4Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

21 DAKİKALIK ZAMAN KAZANCI


Proje sayesinde seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düşürüldü.
Böylece sürücüler tek yolculukta yaklaşık 21 dakika zaman kazanacak.
Korgun-Kurşunlu Yolu toplam 29 kilometre uzunluğunda inşa edildi.

Yolun bir bölümü bölünmüş yol, kalan kısmı ise gidiş-gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamlandı.

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5Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

YILLIK TASARRUF RAKAMI DİKKAT ÇEKTİ


Projenin yalnızca zamandan değil, yakıttan da önemli tasarruf sağlaması bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre yeni yolun yıllık toplam 560 milyon liralık ekonomik katkı oluşturması hedefleniyor.

Bu rakamın 381 milyon lirasının zamandan, 179 milyon lirasının ise akaryakıttan sağlanması öngörülüyor.

6Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

KÖPRÜ VE KAVŞAKLAR DA YENİLENDİ


Güzergâh üzerinde yeni kavşak, köprü ve menfez çalışmaları da gerçekleştirildi.

Böylece yolun yalnızca hız açısından değil, güvenlik ve konfor açısından da güçlendirilmesi amaçlandı.

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7Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

ÇANKIRI’DA YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR


Bakan Uraloğlu, açılışta Çankırı’daki diğer ulaşım projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kent genelinde devam eden kara yolu yatırımlarının yanı sıra çevre yolu çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

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