Bakan Uraloğlu açılışı yaptı: 45 dakikalık yol artık 24 dakika!

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Projenin yalnızca zamandan değil, yakıttan da önemli tasarruf sağlaması bekleniyor.



Yapılan hesaplamalara göre yeni yolun yıllık toplam 560 milyon liralık ekonomik katkı oluşturması hedefleniyor.



Bu rakamın 381 milyon lirasının zamandan, 179 milyon lirasının ise akaryakıttan sağlanması öngörülüyor.