Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
HaberlerGündem Haberleri Bakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
ABONE OL

Bakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar burada yaptığı konuşmada, “Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" dedi.

• 27 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
2Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
3Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
4Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
5Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
6Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
7Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
8Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
9Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
10Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
11Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
12Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
13Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
14Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
15Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
16Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
17Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
18Bakan Akar, Katarda görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Bakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu: Rusya, Çin, Ukrayna, ABD...

Ehliyetlerde yeni dönem! Geçersiz sayılacak, 5 yıl kararı, son tarih...

Ehliyetlerde yeni dönem! Geçersiz sayılacak, 5 yıl kararı, son tarih...

En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var