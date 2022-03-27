Bakan Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar burada yaptığı konuşmada, “Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" dedi.
• 27 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17