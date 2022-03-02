Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, diyabete iyi geliyor! Hepsi antioksidanlar bakımından çok zengin...
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, soğuk algınlığı kaynakları hastalıkların önüne geçiyor. Antioksidanlar bakımından çok zengin, içerisinde bulunan A, C, E vitaminleri ile folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kanser, enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde etkili oluyor, probiyotik özelliği ile bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bu besinler, bağışıklık sistemini destekliyor ve birçok hastalığın oluşumunu önlüyor. Probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı. Bağışıklık güçlü olunca hastalıklara karşı savaşıyor. Sağlıklı bünyenin sırrı ise sağlıklı beslenmek. Peki hangi 5 besin bağışıklığı güçlendiriyor? İşte yanıtı...
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN 5 KURAL
Suyu asla ihmal etmeyin
Sıcaklığın azalmasıyla doğru orantılı olarak su tüketimi de azalır. Ancak vücudumuzun su ihtiyacı her mevsimde devam eder. Bu nedenle özellikle gripten korunmak için günde 2-2,5 litre su tüketin.
Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin
Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar.
Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini, zeytin yağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan "beta karoten" içerir. Bu nedenle bu sebze ve meyveleri mutfağınızdan eksik etmeyin.
Yulaf tüketin
Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan "beta glukan" içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli bir çalışma temposu olanlar mutlaka beslenmelerinde yulafa yer vermelidir.
Sarımsaktan vazgeçmeyin
Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği "allicin" sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.
Yoğurt ve kefir tüketin
Son yıllarda yapılan birçok araştırma probiyotik etki gösteren besinlerin özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca probiyotik besinlerin iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların oluşumunu önlediği ve antioksidan etki gösterdiği de yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu nedenle kefir ve yoğurdu sofralarımızdan eksik etmeyelim. (Akşam)