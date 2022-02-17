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MagazinAyşecan Tatari kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti...
HaberlerMagazin Haberleri Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti...
• 17 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:

Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti...

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Instagram'da kendisini şoke eden bir mesajı ifşa etti. Minik kızını doktora götüren Tatari eve döndüğünde aldığı mesajla şoke oldu. Kızı Müjgan'ın kontrolünü yapan kişi "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye attı.

• 17 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
1Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü Gelen mesaj şoke etti...
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti.

2Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü Gelen mesaj şoke etti...

Oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Tatari, çocuğunu götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajla çıldırdı.

3Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü Gelen mesaj şoke etti...

Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

4MESAJI İFŞA ETTİ

MESAJI İFŞA ETTİ

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

5HASTANE ARADI

HASTANE ARADI

Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.

6Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü Gelen mesaj şoke etti...

Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.

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