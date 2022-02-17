Ayşecan Tatari kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti...
'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Instagram'da kendisini şoke eden bir mesajı ifşa etti. Minik kızını doktora götüren Tatari eve döndüğünde aldığı mesajla şoke oldu. Kızı Müjgan'ın kontrolünü yapan kişi "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye attı.
'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da kızı Müjgan'ı dünyaya getirmişti.
Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.
MESAJI İFŞA ETTİ
Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.