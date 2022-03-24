• 24 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest!
Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga eviyle ilgili sıkıntı yaşarken imdadına eski kocası koştu. Marsel Eskinazi eski karısının aradığı evi 7 günde bulup bir de hediye etti. Oyuncu Ayşe Tolga ise bu duruma dair "İçimize sindi, çok mutluyuz" dedi.
• 24 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve eski eşi Can Yael, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Eski eşler boşanmalarına rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.
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