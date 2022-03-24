Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAyşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest!
HaberlerMagazin Haberleri Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest!
• 24 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:

Ayşe Tolga'nın eski eşinden büyük jest!

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga eviyle ilgili sıkıntı yaşarken imdadına eski kocası koştu. Marsel Eskinazi eski karısının aradığı evi 7 günde bulup bir de hediye etti. Oyuncu Ayşe Tolga ise bu duruma dair "İçimize sindi, çok mutluyuz" dedi.

• 24 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
1Ayşe Tolganın eski eşinden büyük jest
ABONE OL

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ve eski eşi Can Yael, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Eski eşler boşanmalarına rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.

2Ayşe Tolganın eski eşinden büyük jest

Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Bütçesine uygun bir ev bulamayan Tolga'nın yardımına eski eşi koştu.

3Ayşe Tolganın eski eşinden büyük jest

Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.

4KIZIMIN BABASI HALLETTİ

"KIZIMIN BABASI HALLETTİ"

Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti." dedi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

Gülşen'den yine çok konuşulacak kıyafet!

Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...

Erguvan ailesine büyük şok! Zafer'in ölümüyle yüzleşiyorlar...

Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

Cindy Marina'dan "Galatasaray mı Fenerbahçe mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt!

Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...

Love Island’ın yıldızı Anna Vakili popo ameliyatı için Türkiye'ye geldi! Takipçileriyle paylaştı...