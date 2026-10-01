Aydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

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Köşk ilçesinin Serdaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Karabela ailesinin küçük kızı Ada'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan Ada, yaklaşık 3 ay önce tedavisinin devamı için Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Ada, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.