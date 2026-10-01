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GündemAydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

01.10.2026 - 14:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)-

Aydın'ın Köşk ilçesinde lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ada Karabela (9), gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Karabela'nın tabutuna rengarenk balonlar bağlandı.

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1Aydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

Köşk ilçesinin Serdaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Karabela ailesinin küçük kızı Ada'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavisine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde başlanan Ada, yaklaşık 3 ay önce tedavisinin devamı için Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Ada, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

2Aydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

Ada Karabela’nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi Ankara'dan memleketi Köşk'e getirilen Ada için Serdaroğlu Mahallesi Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ada'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

3Aydın'da acı ölüm! 9 yaşındaki Ada, balonlarla son yolculuğuna uğurlandı

Ada Karabela'nın tabutuna yakınları tarafından rengarenk balonlar bağlandı. Kılınan namazın ardından Ada Karabela'nın cenazesi Baklaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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