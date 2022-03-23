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MagazinAybüke Pusat'tan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...
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• 23 Mart 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:

Aybüke Pusat'tan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ünlü oyuncu samimi itiraflarda bulundu.

• 23 Mart 2022 - 16:32 • Son Güncelleme:
1Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Aybüke Pusat, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Aybüke Pusat sorulara samimiyetle yanıt verdi.

2Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

"Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi" gibi sevilen yapımlarda rol alan Aybüke Pusat, "En çok hangi konuda övgü almak hoşuna gider?" sorusuna şu yanıtı verdi:

3BEN İYİ BİRİYİM

"BEN İYİ BİRİYİM"

"İyi biri olduğum söylenince çok mutlu oluyorum. Çünkü ben iyi biriyim. Bu kocaman bir 'Ben iyi biriyim' kendini övmesi değil bu arada. İyi biri olmaya çalışıyorum ve bunun farkındayım. İyilik yapmaya, iyi davranmaya, iyi tarafından bakmaya veya pozitif olmaya çalışıyorum. Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp, takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Birine zarar vermek olabilir, manipüle etmek veya yalan söylemek olabilir ama ben hepsinin önüne engel koymaya çalışıyor ya da bunları seçmemeye çalışıyorum. O yüzden bu çabamla ilgili iyi bir şey duymak çok hoşuma gidiyor."

4O KELİME KADAR SİNİRLENDİĞİM BİR ŞEY OLAMAZ

"O KELİME KADAR SİNİRLENDİĞİM BİR ŞEY OLAMAZ!"

Pusat, "Hayatından bir kelimeyi sonsuza kadar çıkaracak olsan hangi kelime olurdu?" sorusuna "Fark etmez' kelimesi kadar sinirlendiğim bir şey daha olamaz. Bir arkadaşımla konuşuyoruzdur mesela 'Ne yiyelim?' sorusuna gelen cevap; 'Fark etmez...' O kadar fark eder ki çünkü bağırsakların bozuktur ve o gün patates yemen gerekiyordur. Dolayısıyla bu senin için fark eder veya ben o anda balık yemek istiyorumdur ama sen daha dün balık yemişsindir.

5Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

Dolayısıyla yine çok fazla fark eder. 'Bunu mu giyeyim, şunu mu?' diye sorduğumda da yine 'Fark etmez' cevabı aynı şekilde sinirlerimi bozuyor. Yani fark etmese sormazdım öyle değil mi? Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor ve sinir oluyorum." yanıtını verdi.

6Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

Pusat, “Kendinden boşanma sebebin ne olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:

7Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

“Dobralık. Kusma refleksi gibi en son söylenmesi gereken şeyi ilk söylüyorum. Çok kırıcıyım. İki abim var. Onlara güç uygulayamadığım için sanırım psikolojik şiddet uygulamaya yatkınım. Dırdır çenemle adeta yıldırırım. Çenem yüzünden kendimden de boşanırım.”

8Aybüke Pusattan samimi itiraf: O kelimeyi duyunca sinirlerim bozuluyor...

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