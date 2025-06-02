Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor! Diyarbakır'ın ilçesi buradan geçimini sağlıyor
Atatürk Baraj Gölü Havzası kurulduğu yıldan beri bölgede büyük bir istihdam kapısı oldu. Kurulduğu Elazığ'ın dışında büyüklüğü ile çevre il ve ilçelere de fayda sağlayan Atatürk Baraj Gölü, sadece enerji üretiminde değil birçok alanda insanlara ekmek kapısı oldu. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü Havzası'nda kurulan tesiste yetiştirilen somon balığı 53 ülkeye gönderilecek. Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı. İşletmenin Diyarbakır Müdürü Volkan Yıldızhan, 'Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tesisi inşa ettik ve üretime başladık. Üretimi Atatürk Barajı'nın havzasında yapıyoruz. Balıklar, yaklaşık 3 kilograma gelince Türk somonu olacak' dedi.
AA
• 02 Haziran 2025 - 17:17 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Haziran 2025 - 17:17 • Son Güncelleme: