Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor! Diyarbakır'ın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Bu balıklar 53 ülkeye ihraç edilecek. Yatırım Diyarbakır için önemli bir istihdam kapısı olacak. İlçemiz öncelik olmak üzere Diyarbakır için büyük bir yatırım. İlk etapta 40 kişiye yakın çalışan olacak. İlerleyen dönemlerde aşılama ve diğer çalışmalarda 150 kişiye istihdam sağlayacağız."