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Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor! Diyarbakır'ın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Atatürk Baraj Gölü Havzası kurulduğu yıldan beri bölgede büyük bir istihdam kapısı oldu. Kurulduğu Elazığ'ın dışında büyüklüğü ile çevre il ve ilçelere de fayda sağlayan Atatürk Baraj Gölü, sadece enerji üretiminde değil birçok alanda insanlara ekmek kapısı oldu. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü Havzası'nda kurulan tesiste yetiştirilen somon balığı 53 ülkeye gönderilecek. Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı. İşletmenin Diyarbakır Müdürü Volkan Yıldızhan, 'Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tesisi inşa ettik ve üretime başladık. Üretimi Atatürk Barajı'nın havzasında yapıyoruz. Balıklar, yaklaşık 3 kilograma gelince Türk somonu olacak' dedi.

AA
• 02 Haziran 2025 - 17:17 • Son Güncelleme:
AA
• 02 Haziran 2025 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğal sınırı olan Fırat Nehri, üzerindeki birçok baraj gölüyle Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

2Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Baraj gölleri üzerinde kurulan balık tesislerinde üretilen balıklar da çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

3Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan balık üretim tesisinde Türk somonu üretilmeye başlandı.

4Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Ülke genelinde birçok baraj gölünde Türk somonu ve alabalık üretimi yapan firma, bölgede ilk etapta 20 modern kafes kurdu.

5Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.

6Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Atatürk Baraj Gölü'nün serin sularında büyümeye bırakılan Türk somonları, 3 kilograma ulaşınca, Elazığ'ın Keban ilçesinde firmaya ait işleme tesislerinde fileto haline getirildikten sonra 53 ülkeye gönderilecek.

7Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

İşletmenin Diyarbakır Müdürü Volkan Yıldızhan, AA muhabirine, uzun yıllardır Türkiye'de birçok nehir üzerinde Türk somonu üretimi ve ihracatı yapan firmanın Çüngüş'te de yatırım kararı aldığını söyledi.

8Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Yapılan alan tespiti çalışmalarının ardından ilçe sınırlarında Atatürk Baraj Gölü havzasında 3 noktada tesis kurulacağını bildiren Yıldızhan, ilk sistemle tesiste 49 ton üretim yapılacağını, daha sonra kafes sayısını 70'e çıkarıp 150 ton üretim yapmayı planladıklarını belirtti.

9Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Firmanın Isparta'daki kuluçkahanelerinde yaklaşık 300 grama ulaşan yavru balıkların kamyonlarla bölgeye nakledilerek kafeslere alındığını anlatan Yıldızhan, şöyle konuştu:

10Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

"Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tesisi inşa ettik ve üretime başladık. Üretimi Atatürk Barajı'nın havzasında yapıyoruz. Balıklar, yaklaşık 3 kilograma gelince Türk somonu olacak. Daha sonra Elazığ'daki işleme fabrikamıza gönderilecek. Firmamızın 53 ülkeyle anlaşması var.

11Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Bu balıklar 53 ülkeye ihraç edilecek. Yatırım Diyarbakır için önemli bir istihdam kapısı olacak. İlçemiz öncelik olmak üzere Diyarbakır için büyük bir yatırım. İlk etapta 40 kişiye yakın çalışan olacak. İlerleyen dönemlerde aşılama ve diğer çalışmalarda 150 kişiye istihdam sağlayacağız."

12Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik ve Karkamış Barajı'nın yer aldığını ve her barajın havzasında firmaya ait onlarca üretim kafesinin bulunduğunu anlatan Yıldızhan, Fırat Nehri'ni balık üretiminde öne çıkaran en büyük özelliğinin serin suyu olduğunu vurguladı.

13Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

İşletmede çalışan Bayram Erikçi de tesis sayesinde çalıştığını dile getirerek, "İlçemiz küçük. İş imkanı olmadığından dolayı bu yatırım çok güzel düşünüldü. Daha önce il dışına çalışmaya giderdik. Şimdi burada çalışıyoruz." dedi.

14Atatürk Barajı bölgede ekmek kapısı olmaya devam ediyor Diyarbakırın ilçesi buradan geçimini sağlıyor

Fırat Nehri kenarında alabalık restoranı işleten Mehmet Buğdaycı ise tesis sayesinde insanların iş imkanına kavuştuğunu belirtti.