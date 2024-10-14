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Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

Orta Toros Dağlarının çevrelediği Konya’nın Hadim ilçesinde yaşayan Müjgan Akdemir, atadan kalma asırlık el tezgahı ile kumaş dokumaya devam ediyor.

İHA
• 14 Ekim 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Ekim 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
1Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

İlçeye bağlı Aşağı Hadim Mahallesinde, dokuma tezgahı ve dokumacılık mesleği geçmişte en önemli geçim kaynaklarından birisi olarak biliniyor.

2Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

Ancak gelişen teknoloji ile geleneksel dokuma tezgahları birbiri ardına terk ediliyor.

3Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

İlerleyen yaşına rağmen atadan kalma el dokuma tezgahına sahip çıkan 78 yaşındaki Müjgan Akdemir, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

4Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

Bir zamanlar insanların dokuma tezgahına sahip olabilmek için hayal kurduğunu anlatan Akdemir,

5Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

“Ben kendimi bildim bileli dokuma tezgahını kullanıyorum. Mahallemizde dokuma tezgahının kullanımı annem, ninelerim, ninelerimin ninelerine kadar gider. Ben bu tezgahta çeyizlik havlu, sofra mendili, gömlek, pijama ve daha pek çok kumaş dokudum.

6Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

O zamanlar her evde mutlaka bir dokuma tezgahı olurdu. Her evden dokuma tezgahı sesi gelir, her ev fabrika gibi çalışırdı. Şimdilerde mahallemizde dokuma tezgahı kalmadı sayılır.

7Atadan miras asırlık dokuma tezgahıyla kumaş dokumaya devam ediyor

Ben de ömrüm yettiği kadar bu işi sürdüreceğim. Gönül ister ki bu meslek kaybolmasın ama şimdi teknoloji herşeyi kolaylaştırdı” dedi.