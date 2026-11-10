ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2026-2027 ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

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Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ilk sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.



Güz yarıyılı ara sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF’nin resmî takvimine göre oturum saatleri şöyle:



1. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi saat 09.30

2. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi saat 14.00

3. Oturum: 22 Kasım 2026 Pazar saat 15.00



ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?



2026-2027 ATA AÖF güz dönemi ara, yani vize sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak.



Öğrenciler hangi dersin hangi oturumda olduğunu sınav programı ve sınav giriş belgeleri üzerinden kontrol edebilecek.



Atatürk Üniversitesi’nin ana sayfasında da güz yarıyılı vize sınavlarının başlangıç tarihi 21 Kasım 2026 olarak gösteriliyor.