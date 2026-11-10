ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? 2026-2027 ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
ATA AÖF sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde. “ATA AÖF sınavları ne zaman?”, “ATA AÖF vize sınavları hangi tarihte?”, “21-22 Kasım ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak?”, “ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?” ve “Sınav yerleri ne zaman belli olacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte bu soruların kısa ve net cevapları...
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler için ATA AÖF 2026-2027 sınav takvimi belli oldu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte özellikle “ATA AÖF vize sınavı ne zaman?”, “ATA AÖF sınavları kaç oturum olacak?”, “ATA AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?”, “Sınav yerleri açıklandı mı?” ve “ATA AÖF final sınavları ne zaman?” soruları araştırılıyor. Resmî takvime göre 2026-2027 güz yarıyılı ara sınavları 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günü üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 21 Kasım’da saat 09.30, ikinci oturum aynı gün saat 14.00, üçüncü oturum ise 22 Kasım’da saat 15.00’te başlayacak.
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ilk sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.
Güz yarıyılı ara sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF’nin resmî takvimine göre oturum saatleri şöyle:
1. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi saat 09.30
2. Oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi saat 14.00
3. Oturum: 22 Kasım 2026 Pazar saat 15.00
ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
2026-2027 ATA AÖF güz dönemi ara, yani vize sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Öğrenciler hangi dersin hangi oturumda olduğunu sınav programı ve sınav giriş belgeleri üzerinden kontrol edebilecek.
Atatürk Üniversitesi’nin ana sayfasında da güz yarıyılı vize sınavlarının başlangıç tarihi 21 Kasım 2026 olarak gösteriliyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
10 Kasım 2026 itibarıyla ATA AÖF’nin güncel duyuruları arasında 21-22 Kasım güz yarıyılı ara sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerinin yayımlandığını bildiren bir açıklama yer almıyor.
Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında öğrenciler sınava girecekleri bina, salon, adres ve sınav oturumu gibi ayrıntıları belge üzerinden öğrenebilecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF öğrencileri sınav giriş belgelerine Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabiliyor.
Fakültenin daha önceki sınavlara ilişkin duyurularına göre sınav giriş belgesine ayrıca Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATAAÖF mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanabiliyor.
Belge üzerinde öğrencinin sınava gireceği bina ve sınav yeri bilgileri bulunuyor.
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercih işlemleri 18 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdi.
Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin sınav merkezi tercihlerini OBS, ÖYS veya ATA AÖF Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebildiğini duyurmuştu.
Öğrencilerin kesin sınav bina ve salon bilgileri ise sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla öğrenilebilecek.
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin katılacağı yarıyıl sonu, yani final sınavları 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.
Final sınavlarının ardından başarısız veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde uygulanacak.
2026-2027 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan 2026-2027 ATA AÖF sınav tarihleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 21-22 Kasım 2026
Güz Dönemi Final Sınavı: 9-10 Ocak 2027
Güz Dönemi Bütünleme Sınavı: 13-14 Şubat 2027
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 17-18 Nisan 2027
Bahar Dönemi Final Sınavı: 5-6 Haziran 2027
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı: 3-4 Temmuz 2027
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 22 Ağustos 2027
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ilk sınavlar 17-18 Nisan 2027 tarihlerinde yapılacak.
Bahar dönemi final sınavları 5-6 Haziran 2027, bütünleme sınavları ise 3-4 Temmuz 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Atatürk Üniversitesi, güncel gelişmelere bağlı olarak akademik takvimde tarih ve saat değişikliği yapma hakkının bulunduğunu da belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde ATA AÖF’nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekiyor.