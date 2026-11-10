Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları ne zaman? 2026 - 2027 AÖF Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri belgesi erişime açıldı mı?
AÖF sınav tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde. “AÖF sınavları ne zaman?”, “AÖF güz dönemi ara sınavı hangi tarihte?”, “AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?”, “AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?” ve “AÖF sınav yerleri nereden öğrenilir?” sorularına yanıt aranıyor. İşte AÖF sınavlarına dair merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrencilerin gözü AÖF sınav takvimine çevrildi. Özellikle “2026 AÖF vize sınavı ne zaman?”, “AÖF güz dönemi sınavları hangi tarihte?”, “AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu?”, “AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?” ve “AÖF sınav yerleri açıklandı mı?” soruları araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi’nin güncel akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2027, dönem sonu sınavları ise 29-30 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı için belirlenen tarih ise 21 Ağustos 2027 oldu.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 öğretim yılı sınav takvimi belli oldu.
Türkiye programları için açıklanan takvime göre ilk sınavlar aralık ayında yapılacak. Öğrenciler güz dönemindeki ara sınavlara 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde katılacak.
2026-2027 AÖF SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav tarihleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027
Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027
Anadolu Üniversitesi, sınav tarihlerinin Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların durumuna göre değişebileceğini de belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin sınav öncesinde güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
2026-2027 AÖF güz dönemi ara sınavları 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Güz dönemi eğitim öğretim süreci ise 5 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 17 Ocak 2027 tarihinde sona erecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz dönemi dönem sonu, yani final sınavları 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.
Ara sınavların ardından öğrenciler ocak ayında güz döneminin dönem sonu sınavlarına katılacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik takvimine göre bahar dönemi 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.
Bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2027, dönem sonu sınavları ise 29-30 Mayıs 2027 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?
10 Kasım 2026 itibarıyla 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavlarına henüz yaklaşık bir ay bulunuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav uygulamasına göre Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alınabiliyor.
Bu takvime göre güz dönemi ara sınavlarının giriş belgelerinin sınava yaklaşık bir hafta kala erişime açılması bekleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi’nin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava gireceği:
İl ve ilçe
Bina
Salon ve sıra
Sınav tarihi
Sınav saati
bilgileri yer alıyor.
Sınav giriş belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmiyor. Öğrencilerin belgeyi sistem üzerinden kendilerinin alması gerekiyor.
AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?
Anadolu Üniversitesi’nin güncel sınav uygulamasına göre AÖF sınavlarında sabah oturumları 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te başlıyor.
Öğrencinin hangi oturumda ve hangi saatte sınava gireceği kesin olarak Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtiliyor.
AÖF SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Anadolu Üniversitesi’nin sınav bilgilendirmesine göre öğrencilerin sınava girdikleri her ders için genel olarak 20 soru yöneltiliyor ve her ders için 30 dakika sınav süresi veriliyor.
Sorular dersin niteliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış veya eşleştirme gibi farklı türlerde hazırlanabiliyor.
AÖF SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
AÖF sınavlarına katılacak öğrencilerin yanında iki temel belge bulunması gerekiyor:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi
Anadolu Üniversitesi, bu iki belgeden herhangi biri eksik olan öğrencinin sınava alınmayacağını belirtiyor.
AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NE ZAMAN SONA ERDİ?
Güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihinin son günü 26 Ekim 2026 olarak belirlenmişti.
Güz dönemi dönem sonu sınavları için sınav merkezi tercih işlemleri ise 6 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.
Öğrenciler, sınav giriş belgeleri yayımlandığında sınava girecekleri bina, salon, sıra ve oturum bilgilerini sistem üzerinden kontrol edebilecek.