Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları ne zaman? 2026 - 2027 AÖF Güz ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yerleri belgesi erişime açıldı mı?

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Anadolu Üniversitesi’nin sınav bilgilendirmesine göre öğrencilerin sınava girdikleri her ders için genel olarak 20 soru yöneltiliyor ve her ders için 30 dakika sınav süresi veriliyor.



Sorular dersin niteliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış veya eşleştirme gibi farklı türlerde hazırlanabiliyor.



AÖF SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?



AÖF sınavlarına katılacak öğrencilerin yanında iki temel belge bulunması gerekiyor:



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi

Anadolu Üniversitesi, bu iki belgeden herhangi biri eksik olan öğrencinin sınava alınmayacağını belirtiyor.



AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NE ZAMAN SONA ERDİ?



Güz dönemi ara sınavları için sınav merkezi tercihinin son günü 26 Ekim 2026 olarak belirlenmişti.



Güz dönemi dönem sonu sınavları için sınav merkezi tercih işlemleri ise 6 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.



Öğrenciler, sınav giriş belgeleri yayımlandığında sınava girecekleri bina, salon, sıra ve oturum bilgilerini sistem üzerinden kontrol edebilecek.