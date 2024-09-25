Aslıhan Sinem Çiçek davasında gergin anlar: Sanığın genç kızın ölümüyle ilişkisi araştırılsın

ORMANDA BULUNDU
İddianamede, 26 Temmuz 2022'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, araçların önüne atladığının bildirilmesi sonrası kolluk görevlilerinin olay yerine yönlendirildiği ve Aslıhan Sinem Çiçek'in ormanda yerde yatar durumda, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğu bilgisi yer aldı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.MONTTAKİ KAN, ÇİÇEK'E AİT DEĞİLİddianamede ayrıca Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde 35 BBB 189 plakalı motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında Burak Kaya'nın maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Kaya'nın kollarında ve yüzünde kan izlerinin bulunduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği yönündeki ifadesine yer verildi. Kaya'nın üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak Kaya'nın üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. İnceleme sonucu monttaki kanın, Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.6'NCI DURUŞMAYA SANIKLAR KATILMADI11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmalarında tanıklar, Cem A.'nın Aslıhan Sinem Çiçek'e uyuşturucu verip, darbettiğini söyledi. Bugün davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar katılmazken, Aslıhan Sinem'in annesi Remziye Çiçek ve babası Serdar Çiçek, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platform üyesi kadınlar katıldı. Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu. Mahkeme başkanı, kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmesi için Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya yanıt geldiğini belirtti. Kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmediğinin bildirildiğine yer verildi.