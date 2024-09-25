Aslıhan Sinem Çiçek davasında gergin anlar: Sanığın genç kızın ölümüyle ilişkisi araştırılsın

'KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Aslıhan Sinem Çiçek'in ailesinin avukatı Kubilay Büber, "Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma yasa yoluna gitmeme gerekçesi, bize göre çok yüzeyseldir. Nitekim, gitmeme gerekçesinde İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görüldüğü belirtilmiştir. Oysa mahkemenizde görülmekte olan davanın 'cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' iddiasıyla açılan davaya ilişkin olduğunu, bizim iddiamızın Aslıhan Sinem'in ölümüne ilişkin olduğunu özellikle vurguladık. Adalet Bakanlığı'nın bu kararından sonra yeniden başvuruda bulunduk. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesini istedik" dedi.'CEM'İN DIŞARIDA OLMASINI KABULLENEMİYORUM'Ardından söz alan Aslıhan'ın babası Serdar Çiçek, "Her şey dosyada mevcuttur. Kızımın Cem'in evinden çıkışı, caddeye gidişi ve olayda Cem'in sorumluluğu dosyadaki delillerle sabittir. Dolayısıyla kızım toprağın altında, Cem'in ise dışarıda olmasını kabullenemiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" diye konuştu.'BİZE PARA TEKLİF EDİYORLAR'Aslıhan'ın annesi Remziye Çiçek ise karşı tarafın kendilerine hem para hem de kızlarının yerine başka bir kız vermek istedikleri iddiasında bulundu. Remziye Çiçek, "Bunlar, suçlu oldukları için bize para teklif ediyorlar. Kız teklif ediyorlar. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi.Duruşma savcısı, "Her ne kadar dosyada verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş ve kanun yararına bozma yasa yoluna gidilmemiş ise de yargılama aşamasında önceki celsede ifade veren tanıkların beyanları karşısında yeni kanıtın ortaya çıktığı değerlendirilerek, takipsizlik kararının kaldırılarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.