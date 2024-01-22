Asgari ücret desteğinden prim teşvikine kadar her şey değişiyor! Torba yasada neler var?

6111 kanun kodlu teşvik 2011’den bu yana uygulanıyor. Bir kez SGK’ya bildirilen sigortalılar iş değiştirse ve teşvik şartlarını taşısalar bile yalnızca bir kez bu teşvikten faydalanabiliyor. Aradan geçen 12 yılı aşkın sürede bu nedenle pek çok sigortalının 6111 teşvikinden faydalanamaması durumu oluşuyor. Bu sorun genel kurulda maddeye eklenecek bir ifade ile çözülebilir.