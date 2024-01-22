Asgari ücret desteğinden prim teşvikine kadar her şey değişiyor! Torba yasada neler var?
Meclis gündemine bu hafta gelmesi beklenen torba kanun çalışma hayatında pek çok konu ile ilgili düzenlemeler içeriyor. Kısa çalışma uygulamasından yararlanmanın kolaylaştırılmasından asgari ücret desteğine, sigorta prim teşviklerinin süresinin uzatılmasından iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konu torba kanunda yer alıyor. Diğer yandan 5 puanlık ilave emekli zammı ve en düşük emekli aylığı miktarının 10.000 TL’ye çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin de genel kurul aşamasında torba kanuna eklenmesi söz konusu.
• 22 Ocak 2024 - 09:11 • Son Güncelleme:
• 22 Ocak 2024 - 09:11 • Son Güncelleme: