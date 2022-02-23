Arda Kural'dan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı
Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural setlere dönmek için kolları sıvadı. Sıkı bir diyete başlayan Kural, iki ayda 14 kilo verdi. Bu sabah '2. Sayfa programına konuk olan oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Emret Komutanım' dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.
Bu sabah TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Arda Kural, süreçte yaşadıklarını, kırılma noktasını ve eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'ndan bahsetti.
"ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"
'Emret Komutanım' dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü."
"SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI"
"Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi."
"Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoloz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. TikTok'ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."