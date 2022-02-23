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MagazinArda Kural'dan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı
HaberlerMagazin Haberleri Arda Kural'dan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı
• 23 Şubat 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:

Arda Kural'dan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural setlere dönmek için kolları sıvadı. Sıkı bir diyete başlayan Kural, iki ayda 14 kilo verdi. Bu sabah '2. Sayfa programına konuk olan oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Emret Komutanım' dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

• 23 Şubat 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı
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Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı.

2ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

3Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

2000'li yılların sevilen oyuncusu Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti.

4SON HALİ ŞAŞIRTTI

SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Hayranlarının "Eski haline geri dönmüş", "Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm", "Efsane geri döndü", "Seni böyle görmek çok güzel", "Çok iyi gördük seni" gibi yorumlar yaptığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.

5Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

Bu sabah TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Arda Kural, süreçte yaşadıklarını, kırılma noktasını ve eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'ndan bahsetti.

6ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI

"ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

'Emret Komutanım' dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü."

7Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

"Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar."

8SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI

"SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI"

"Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi."

9Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

"Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoloz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. TikTok'ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."

10Arda Kuraldan olay itiraflar: Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Arda Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.

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