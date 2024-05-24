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Gündem Arabası olanlar dikkat! Yeni dönem başladı: Artık e-Devlet'ten yapılacak
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Arabası olanlar dikkat! Yeni dönem başladı: Artık e-Devlet'ten yapılacak

Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni gelişme ortaya çıktı. Artık kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağı evrakı yerine bu tutanağı e-Devlet üzerinden doldurabilecek. Yani kaza kayıtları sisteme e-Devlet üzerinden otomatik kaydolacak. Peki uygulama nasıl işleyecek? Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan merak edilenleri anlattı.

• 24 Mayıs 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
1 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

Trafikte her sürücünün başına gelebilecek olan kazalar ve sonrasında doldurulan tutanaklara ilişkin büyük bir kolaylık hayata geçti. Artık kaza tespit tutanakları elle doldurulmak yerine e-Devlet üzerinden sisteme kaydedilebilecek. Peki burada süreç nasıl işleyecek, hangi durumlarda e-Devlet üzerinden kaza tespit tutanağı yapılamıyor?

2 YENİ UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK

YENİ UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan milliyet.com.tr'ye anlattı. Demirkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

3 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

"Yeni uygulama ile, kazaya karıişmış olan kullanıcılar e-devlet şifreleri ile e-devlete girdikten sonra, tutanak olarak da e-devlet menüsüne erişerek kaza tutanağı tutarak, hasar ihbarında bulunabilecekler.

4 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

Tutanak menüsüne girdikten sonra var ise kayıtlı araçları önlerine gelecek, yine var olan poliçeleri de bu menü üzerinden görünecek. Kazaya karışanlar, bu menü üzerindeki adımları takip ederek dijital tutanağı ekranları üzerinden düzenleyebilecekler. Bu esnada poliçe ve araç bilgileri eğer kayıtlı ise doldurmaya gerek olmadan otomatik ekranlarına gelecek.

5 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

Ekrandaki kaza yeri fotoğrafları, sürücü belgesi gibi evraklar yüklenip kaza ile ilgili beyanlarını ekranda doldurduktan sonra, hem ihbar vermiş hem de tutanağı düzenlemiş olacaklar.

6 KAZA TESPİT TUTANAKLARININ DİJİTALLEŞMESİNİN NE GİBİ FAYDALARI OLACAK

KAZA TESPİT TUTANAKLARININ DİJİTALLEŞMESİNİN NE GİBİ FAYDALARI OLACAK?

Bu sayede kişisel verilerini 3. şahıslardan gizlemiş olacaklar, ihbarı doğrudan sorumlu şirkete iletmiş olacaklar, bu dijital ortam sayesinde çok hızlı ihbar verilebilmiş olacak, evrakları da dijital olarak yüklenmiş olması nedeni ile yeniden gönderip alma sorumluluğu olmayacak.

7 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

Ayrıca kayıt dijital ortalamada oluştuğu için kaza tutanağının sonucu da yine e-devletten takip edilebilecek, bir nüshası daima e-devlette olacak.

8 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

Araçlarda zaten kaza tespit tutanağı bulundurma zorunluğu yok, kişiler dilerlerse bulunduruyordı. Ancak hiç kaza yapmayan bir kişi tutanağı da araçta taşımayabiliyordu.

9 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

e-Devlet'in sağlamış olduğu bu imkan ile artık evrağın yanınızda olma sorunu da yok. Ancak çoklu kazalar için bir tutanak bulundurma ihtiyacı olabilir, yine yaralanmalı ve ölümlü kazalar için ve kamu araçları ile kazalar için polisin çağrılması gerekebilir.

10 Arabası olanlar dikkat Yeni dönem başladı: Artık e-Devletten yapılacak

-Bu durumlar çok istisna durumlardır. Dijital tutanağın yaygınlaşması ile çoklu kazaların da bu ortama girilmesi mümkün olacaktır."