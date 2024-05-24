Arabası olanlar dikkat! Yeni dönem başladı: Artık e-Devlet'ten yapılacak
Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni gelişme ortaya çıktı. Artık kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağı evrakı yerine bu tutanağı e-Devlet üzerinden doldurabilecek. Yani kaza kayıtları sisteme e-Devlet üzerinden otomatik kaydolacak. Peki uygulama nasıl işleyecek? Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan merak edilenleri anlattı.
• 24 Mayıs 2024 - 07:31 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 07:31 • Son Güncelleme: