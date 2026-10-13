AÖL KAYITLARI UZATILDI MI? Kayıt tarihleri ne zamana uzatıldı? 2026-2027 AÖL Sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL kayıtları ne zamana kadar uzatıldı, açık lise kayıtları ne zaman bitiyor? 2026-2027 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi öğrencilerini yakından ilgilendiren kayıt takviminde değişikliğe gitti. Daha önce 12 Ekim'de tamamlanması beklenen AÖL 1. dönem kayıtları için ek süre verildi. Peki, AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman, açık lise kayıt ücreti kaç TL, başvurular nasıl yapılır? AÖL 2026-2027 sınav tarihleri, e-Sınav takvimi, sınav giriş belgeleri ve sonuçların açıklanacağı tarih de öğrencilerin gündeminde. İşte MEB'in güncel duyurusuyla AÖL kayıt tarihleri ve 1. dönem sınav takvimine ilişkin merak edilen bütün detaylar...
kaynak olarak ekleyin
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı kayıt takviminde son dakika değişikliği yaşandı. AÖL kayıtları uzatıldı mı, açık lise kayıt yenileme işlemleri hangi tarihe kadar devam edecek, AÖL kayıtları için son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı güncellemenin ardından binlerce öğrenci bu soruların yanıtını araştırmaya başladı. Eğitimine açık lisede devam etmek isteyen adaylar ile mevcut öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Bununla birlikte AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, 2026-2027 açık lise sınavları online mı olacak, e-Sınav randevuları hangi tarihlerde alınacak ve AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da gündemdeki yerini koruyor. MEB tarafından yayımlanan yeni takvimle kayıtların tamamlanacağı tarih ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.
AÖL KAYITLARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? 2026-2027 AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin süresini uzattı.
11 Eylül 2026 tarihinde başlayan ve 12 Ekim'de sona ermesi planlanan kayıt süreci, yapılan güncellemeyle 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.
Böylece henüz yeni kayıt yaptırmayan veya mevcut kaydını yenilemeyen öğrencilere işlemlerini tamamlayabilmeleri için ek süre tanınmış oldu. Öğrencilerin belirlenen tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
AÖL 2026-2027 KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN? YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME SON GÜN
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt takvimi şu şekilde:
Kayıtların başladığı tarih: 11 Eylül 2026
İlk açıklanan son tarih: 12 Ekim 2026
Uzatılan kayıt tarihi: 23 Ekim 2026
Kayıt işlemleri için son saat: 23 Ekim 2026 mesai bitimi
Kayıt ücretinin son ödeme zamanı: 23 Ekim 2026 saat 23.59
Kayıt başvurularının tamamlanma saati ile ücret ödemeleri için belirlenen son saatin farklı olması nedeniyle öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.
AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık lise kayıt işlemleri, öğrencinin ilk defa kayıt yaptırmasına veya mevcut kaydını yenilemesine göre farklılık gösteriyor. AÖL yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuru şartlarını sağlamaları halinde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat edebiliyor.
AÖL kayıt yenileme işlemleri ise Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler, öğrenci numaraları veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini takip edebiliyor.
Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler, MEBİM 444 0 632 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla da kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli olan öğrenciler kayıt yenileme başvurusunda bulunabiliyor.
AÖL KAYIT ÜCRETİ 2026-2027 NE KADAR OLDU?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Öğrenciler kayıt ücretini MEB'in resmî ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla veya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarından yatırabiliyor.
Ücret ödemeleri 23 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Bakanlığın belirlediği ücret muafiyeti kapsamında bulunan öğrencilerden kayıt ücreti alınmayacak. Muafiyet hakkı bulunan öğrencilerin gerekli işlemleri ilgili kurumlar aracılığıyla takip etmesi gerekiyor.
2026-2027 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
AÖL 2026-2027 sınav takvimi de öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre AÖL 1. dönem yüz yüze yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Basılı evrakla yapılacak sınavlar, Bakanlığın belirlediği okullarda iki oturum halinde düzenlenecek. Elektronik sınava katılacak öğrenciler için ise farklı bir takvim uygulanacak.
AÖL e-Sınavları 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
2026-2027 AÖL birinci dönem sınavları, öğrencilerin seçtiği ders sayısına ve sınav türüne göre yazılı veya elektronik ortamda yapılacak.
Genel uygulamaya göre 10 ve daha az ders seçen öğrenciler e-Sınava katılacak. 11 ve daha fazla ders seçen öğrenciler ise basılı evrakla gerçekleştirilen yazılı sınavlara girecek.
Yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve belirli özel durumlarda bulunan adaylar için farklı sınav türü kuralları uygulanabiliyor. Öğrencilerin kendi durumlarına uygun sınav türünü ve başvuru koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
AÖL E-SINAV RANDEVULARI NE ZAMAN ALINACAK?
AÖL e-Sınav randevu takvimi de belli oldu. Elektronik sınava girmesi gereken öğrenciler, 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevularını alabilecek.
Randevu işlemleri Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav salonu ve oturum seçimi işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖL sınav giriş belgeleri, yazılı sınav ve e-Sınav için farklı tarihlerde erişime açılacak. e-Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren alabilecek.
Yazılı sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren yayımlanacak. Sınavlara katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması zorunlu olacak. Fotoğrafı bulunmayan sınav giriş belgeleriyle sınava katılım sağlanamayacak.
AÖL 2026-2027 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları 21 Ocak 2027 Perşembe günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlar yayımlandığında Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemi üzerinden sınav sonuçlarını ve ders başarı durumlarını görüntüleyebilecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. AÖL kayıtları uzatıldı mı?
Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme süresini uzattı.
2. AÖL kayıtları ne zaman sona erecek?
AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
3. AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?
2026-2027 AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son tarih 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.
4. Açık lise kayıt ücreti 2026 yılında kaç TL?
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL. Ücret muafiyeti kapsamındaki öğrenciler bu ödemeden muaf tutuluyor.
5. AÖL kayıt yenileme internetten yapılır mı?
Evet. Mevcut öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca MEBİM üzerinden işlem yapma imkânı bulunuyor.
6. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL birinci dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Elektronik sınavlar ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
7. AÖL e-Sınav randevuları ne zaman?
AÖL e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım'da başlayacak ve 16 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
8. AÖL sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?
e-Sınav giriş belgeleri 25 Kasım 2026, yazılı sınav giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.
9. AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem AÖL sınav sonuçlarının 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor.
10. AÖL kayıtları bittikten sonra ders seçimi yapılabilir mi?
Ders seçimi ve sınav merkezi güncelleme işlemlerinin kayıt süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor. Kayıt süresi sona erdikten sonra yapılan ders seçimleri ve sınav merkezi değişiklikleri dikkate alınmayacak.
11. AÖL kayıt ücretini yatıran öğrencinin kaydı otomatik tamamlanır mı?
Öğrencilerin yalnızca ödeme yapmış olmakla yetinmemesi, kayıt yenileme durumunu sistemden kontrol etmesi gerekiyor. İşlemi tamamlanmayan öğrenciler halk eğitimi merkezi veya MEBİM üzerinden destek alabiliyor.
12. Açık liseye herkes kayıt yaptırabilir mi?
Açık liseye geçiş ve yeni kayıt işlemleri MEB tarafından belirlenen şartlara bağlı. Örgün eğitimden açık liseye geçmek isteyen öğrencilerin ilgili yönetmelikteki koşulları sağlaması gerekiyor.