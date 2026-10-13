AÖL KAYITLARI UZATILDI MI? Kayıt tarihleri ne zamana uzatıldı? 2026-2027 AÖL Sınavları ne zaman yapılacak?

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1. AÖL kayıtları uzatıldı mı?

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme süresini uzattı.



2. AÖL kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.



3. AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman?

2026-2027 AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son tarih 23 Ekim 2026 olarak açıklandı.



4. Açık lise kayıt ücreti 2026 yılında kaç TL?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 750 TL. Ücret muafiyeti kapsamındaki öğrenciler bu ödemeden muaf tutuluyor.



5. AÖL kayıt yenileme internetten yapılır mı?

Evet. Mevcut öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca MEBİM üzerinden işlem yapma imkânı bulunuyor.



6. AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL birinci dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. Elektronik sınavlar ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



7. AÖL e-Sınav randevuları ne zaman?

AÖL e-Sınav randevu işlemleri 2 Kasım'da başlayacak ve 16 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.



8. AÖL sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?

e-Sınav giriş belgeleri 25 Kasım 2026, yazılı sınav giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.



9. AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem AÖL sınav sonuçlarının 21 Ocak 2027 tarihinde açıklanması planlanıyor.



10. AÖL kayıtları bittikten sonra ders seçimi yapılabilir mi?

Ders seçimi ve sınav merkezi güncelleme işlemlerinin kayıt süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor. Kayıt süresi sona erdikten sonra yapılan ders seçimleri ve sınav merkezi değişiklikleri dikkate alınmayacak.



11. AÖL kayıt ücretini yatıran öğrencinin kaydı otomatik tamamlanır mı?

Öğrencilerin yalnızca ödeme yapmış olmakla yetinmemesi, kayıt yenileme durumunu sistemden kontrol etmesi gerekiyor. İşlemi tamamlanmayan öğrenciler halk eğitimi merkezi veya MEBİM üzerinden destek alabiliyor.



12. Açık liseye herkes kayıt yaptırabilir mi?

Açık liseye geçiş ve yeni kayıt işlemleri MEB tarafından belirlenen şartlara bağlı. Örgün eğitimden açık liseye geçmek isteyen öğrencilerin ilgili yönetmelikteki koşulları sağlaması gerekiyor.