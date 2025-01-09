Antalya'da x-ray'den geçerken bulunmuştu! Maymun 'Fıstık'a Antalya havası iyi geldi
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen 'Rhesus' türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamına devam ediyor. 'Fıstık' adı verilen yavru maymunun adaptasyon sürecine ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Bu süreçte Fıstık daha keyifli ve neşeli" dedi.
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 09:51 • Son Güncelleme:
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 09:51 • Son Güncelleme: