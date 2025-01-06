Antalya'da üretim alanı zarar gören çileğin tanesi 15 lira oldu!
Antalya'da fırtına ve aşırı yağış nedeniyle üretim alanları zarar gören çileğin kilogramı 400 liraya yükseldi. Üretimin azalmasıyla fiyatındaki artıştan dolayı pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda adedi 15 liradan alıcı buluyor. Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, 'Tarım alanları zarar görünce çileğin fiyatı arttı. 2 hafta önce çilek temin etmekte zorluk çektik' dedi.
Tolga YILDIRIM-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 06 Ocak 2025 - 10:59 • Son Güncelleme:
Tolga YILDIRIM-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
• 06 Ocak 2025 - 10:59 • Son Güncelleme: