Antalya'da üretim alanı zarar gören çileğin tanesi 15 lira oldu!

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, çileğin Antalya'da örtü altı tarımda 12 ay yetiştirilebildiğini anlattı. Her mevsim tüketilen çileğe müşteri ilgisinin her zaman yoğun olduğunu belirten Bayık, “Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle çilek üretimi azaldı.