Antalya’da ormanları ele geçiren büyük tehlike! 3 - 4 milimetre 15 günde ağacı kurutuyor
Antalya'da yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla üreyip yayılan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı. Boyları 3-4 milimetre olan böcekler, tepe noktasından girdikleri ağacı 15 gün içinde tamamen kurutuyor. Kuruyan 5 bin ağacın 20 bine ulaşmasından endişe ediliyor. Kaymakam Solmaz, "Sağlam ağaçların kurtarılması için hasta ağaçların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Bölgenin doğasının korunması için hızla hareket ediyoruz. Bu işin daha fazla yayılmaması için ciddi çalışıyoruz'' dedi.
Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-
• 03 Şubat 2025 - 11:29 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-
• 03 Şubat 2025 - 11:29 • Son Güncelleme: