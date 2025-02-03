Antalya’da ormanları ele geçiren büyük tehlike! 3 - 4 milimetre 15 günde ağacı kurutuyor

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirdiği gibi yağış miktarı da büyük ölçüde düştü. Yağışın azalmasıyla azalan su seviyesi büyük sorun oluştururken, yeni sorunları da beraberinde getiriyor. 1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı olan Antalya'da sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle bugünlerde kızılçamlarda kuruma hızla yayılıyor.