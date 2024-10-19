Antalya'da 'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı

Kazı Başkanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık ise kilisenin ortasında, kilisenin ilk evresini gösteren mozaik alanın kapatılma kararının Demre Müze Müdürlüğü'ne ait olduğunu, bu konuda kendilerine 'Kapatılmalı mı ya da kapatılmamalı mı' şeklinde herhangi bir görüş sorulmadığını kaydetti. Alınan kararın koruma ile ilgili hassasiyetle olabileceğini belirten Fındık, "Kullanılan bir kilise ve ayin de yapılıyor. Gerekli koruma önlemleri alınamayacağı düşüncesiyle kapatılmış olabilir. Bizden herhangi bir görüş alınmadı. Kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı konusu ise tartışılır. Bana göre çok önemli bir buluntuydu. Çünkü kilisenin ilk evrelerini gösteriyordu. İyi korunabilse kapatılmamalıydı. Diğer taraftan çok fazla ziyaretçi alıyor ve ayin yapılıyor, nasıl korunacaktı, bunu sağlayamayacaklarını düşündüler sanırım" dedi.