Antalya'da 'Noel Baba'nın ayak bastığı mozaik kapatıldı
NOEL Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Antalya Demre'deki kilisesinde 2022 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan ve dünya gündeminde yankı uyandırdığı belirtilen, Aziz Nikolaos'un yaşadığı kilisenin 3-4'üncü yüzyıldaki dönemine ait ayak bastığı mozaik zemin buluntuların Demre Müze Müdürlüğü tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 19 Ekim 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 19 Ekim 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: