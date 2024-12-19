Antalya'da Milli Piyango Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Metrelerce kuyruk oluştu
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtım garantili 600 milyon liralık rekor büyük ikramiye ve toplamda dağıtılacak 3,5 milyar lira ikramiye, Türkiye şans oyunları tarihinin en büyük rakamları oldu. Rekor büyük ikramiyeyi kazanma dileğiyle bilet satın alanlar, bayilerde yoğunluk oluşturdu. Antalya'da gezici bayilik yapan Behiye Ayduk, '600 milyon lira rekor ikramiye beni çok heyecanlandırdı. Daha önce bu kadar büyük ikramiye sunulmadı. Bu ikramiye birisine çıkacak' dedi.
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 11:05 • Son Güncelleme:
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 11:05 • Son Güncelleme: