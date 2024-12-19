Antalya'da Milli Piyango Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Metrelerce kuyruk oluştu

Büyük ikramiyenin bizden alınan bilete çıkmasına çok mutlu oluruz" diye konuştu. Müşterilerine şans dileyen Çobanoğlu, şunları ekledi: “Türkiye'de şimdiye kadar verilmiş en büyük ikramiye olacak. Bu da insanları heyecanlandırıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletine talep çok fazla. Satışlarımızdan çok memnunuz. Dağıtılacak 3,5 milyar liralık ikramiye çok güzel ve herkesi mutlu edebilecek. Dağıtım garantisi müşterilerimize güven veriyor.