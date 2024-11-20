Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanına kurulan çardaklar yıkılma kararı aldı, yılan hikayesine dönen yıkım yine ertelendi
Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan ve her yıl binlerce kişinin tatil yaptığı Kumköy Sahili'nde denize sıfır çardaklar için 2021 yılından bu yana ertelenen yıkım kararı, bugün uygulanmak istendi. Çardaklarda yaşayanlar yıkım ekibine direndi. 3 çardağı yıkan belediye ile çardak sahipleri yıkımı erteleme fikri üzerinde anlaştı.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:08 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 16:08 • Son Güncelleme: