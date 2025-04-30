Antalya'da bir zabıta kendisine mobbing uyguladığını iddia ettiği meslektaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
Antalya'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden zabıta memuru Erdal Vuran’ın (37), akli dengesinin yerinde olduğu saptandı. Sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme:
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 30 Nisan 2025 - 13:11 • Son Güncelleme: