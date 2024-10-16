Antalya'da bikinili kadın ortalığı birbirine kattı! "Turistim ben"

Polis ekipleri yol ortasına çöpten aldığı kolileri atan genç kadının yanına gelirken trafik ekipleri de yol üzerinde önlem aldı. Polislerin yoldan kenara almak istedikleri eli ve yüzünde siyah çamur bulanmış durumdaki genç kadın, Mersin'e çocuğunun yanına gitmek istediğini, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen uçak, otobüs ve taksilerin kendisini götürmediğini söyledi. Polislerin kendisine yardımcı olacaklarını söylemesine inanmayan genç kadın, kendisinin bu durumlara gelmesinden polislerin sorumlu olduğunu belirterek, üst düzey tanıdıkları olduğunu, olay yerindeki tüm polisleri Ağrı'ya sürdüreceğini söyledi.