Antalya ve Mersin'i solladı! Serveti duyan gizlice gidiyor, Avrupa sırada: Başka yerde yok

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Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ise ilçede yaklaşık 10 gündür hasadın devam ettiğini belirtti. Narın son yıllarda ciddi bir ihracat ürününe dönüştüğünün altını çizen Erdallı, "Türkiye'de ilk nar ihracatı ilçemizde başlıyor. Bu çiftçiler için çok önemli. Adana, Antalya, Mersin bölgesinden bile önce ilk nar ihracatı bizden yapılıyor. İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi. 2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında. Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil; İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" dedi.



Nar fidanlarının ekimden 4-5 yıl sonra verime geçtiğini ve üretiminin meşakkatli olduğunu anlatan üretici ve işletmeci Aziz Taş da ağacın dikenli yapısı ile sürekli çıkan sürgünlerinin ciddi bir işçilik gerektirdiğini söyledi. Buna rağmen nardan alınan ekonomik karşılığın arz-talep dengesiyle çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Taş, "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor. Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var. Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar. Antalya'da da nar üretiliyor ama öncelik her zaman Selçuk'a veriliyor. Antalyalılar dahi gelip, buradan nar alıp ihracat yapmaya çalışıyor. Buradaki kalite ve renk başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.