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GündemAntalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti
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Antalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

Antalya'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Dünyanın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 30 ülkeye, 75 milyon dal çiçek ihraç edildi. 8-10 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 'Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı' dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
1Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

2Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor. 30 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 8-10 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderildi. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı; 'aşk' ve 'sevgi'yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

3GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 20 ARTIŞIMIZ VAR

'GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 20 ARTIŞIMIZ VAR'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını ifade etti.

4Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

TIR ve uçak kargolarla çiçeklerin gönderildiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına da hızlı başladıklarını söyledi. En çok ihracatını artıran ilk 5 sektörden biri olduklarını da belirten Yılmaz, "Yüzde 34 oranında genel olarak bir artışımız var. Geçen yılın Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 20 oranında artışımız var. Sevgililer Günü için 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu.

5Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz. Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya'ya çiçek gönderdik. En çok tercih edilen kırmızı renkli çiçeklerimiz. Karanfil yine en çok tercih edilen çiçek oldu" dedi.

6ARAZİ SORUNU ÇÖZÜLÜRSE İHRACATIN ÖNÜ DAHA ÇOK AÇILACAK

ARAZİ SORUNU ÇÖZÜLÜRSE İHRACATIN ÖNÜ DAHA ÇOK AÇILACAK

İsmail Yılmaz, çiçek üretimi yapılan arazilerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeteri kadar üretim alanı bulamadıklarını söyledi. Arazi sorununun çözülmesi halinde ihracatın daha fazla döviz getirisi sağlayacağını da ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

7Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

"Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı"

8Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

3 yıldır çiçek paketleme işi yapan Semanur Demir, son siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

9Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

Bizim paketlediğimiz çiçekler Avrupa ülkelerine gönderilecek ve sevgililer birbirlerine alacak. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. Demir, Sevgililer Günü'nde ailesine çiçek götürdüğünü ve çiçekleri çok sevdiğini de söyledi.

10Antalya 14 Şubatı fırsata çevirdi 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

Çiçek paketleme işi yapan Şeri Gök (75) de Sevgililer Günü'nde kendisine çiçek verilmesinden mutlu olduğunu söyledi. Gök, sevgililerin birbirlerini mutlu edebilmesi için çalışıp çiçek paketlediğini, eşinin vefat etmesinden dolayı Sevgililer Günü'nde yalnızca çocuklarının hediyeler ve çiçekler getirerek kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.