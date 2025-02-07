Antalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, savaştaki iki ülke Rusya ve Ukrayna'ya da çiçek ihraç ediyor. 30 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 8-10 milyon dolar değerinde 75 milyon dal çiçek gönderildi. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı; 'aşk' ve 'sevgi'yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.