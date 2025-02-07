Antalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti
Antalya'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Dünyanın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 30 ülkeye, 75 milyon dal çiçek ihraç edildi. 8-10 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 'Satın alınabilecek ya da kiralanacak yerler bulmakta sorun yaşıyoruz. Hazineye ait atıl vaziyetteki arazilerin sektöre kazandırılmasını arzu ediyoruz. Bu daha fazla üretim ve daha fazla döviz demek. Kenya bu modeli uyguladı ve sıfır olan ihracat geliri bugün 850 milyon dolarlık bir seviyeye ulaştı' dedi.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 07 Şubat 2025 - 10:17 • Son Güncelleme: