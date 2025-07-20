Annesinin yanından ayrılmadı onun izinden gitti! Profesyonel voleybolcu oldu; 'Birlikte yüksek lisans yapmak istiyorum'

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Çünkü hatalarınızı en çok gören onlar oluyor. Normal bir veli gibi değil hoca gözüyle bakıyorlar. Ama ona alıştım ve öyle büyüdüm. Dezavantajı da avantaja çevirdiğimiz çok yönler oldu. Avantajlı tarafı daha fazla. Annemle bazen tekvando yapıyorum" dedi.