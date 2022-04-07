Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu!
Bir Zamanlar Çukurova'nın "Saniye"si olarak adından söz ettiren Selin Yeninci, "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde bambaşka bir karakterle ekran karşısına çıktı. Selin Yeninci, Meryem karakteriyle adından söz ettirdi. Performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Selin Yeninci'nin canlandırdığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi dün akşam ilk bölümüyle TV8 ekranında yayınlandı. İlk evliliğinde yaşadığı sorunları atlatamayan Defne ile küçük yaşta tecavüze maruz kalan Meryem'in hikayesi izleyicileri ekrana kilitledi.
MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünde şirketi finansal olarak çok zor bir durumda olan Çınar'ın imdadına, yeni oyun projesi için melek yatırımcı olarak Sadun yetişti. Çınar'ı ziyarete giden eşi Defne ise karşısında eski eşi Sadun'u görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölüm döşeğinde olan annesine ziyarete giden Meryem kaçmaya çalıştığı çocukluğunun öfkesiyle yüzleşti ve yıllar önce kendisine tecavüz eden adamla yüz yüze geldi.