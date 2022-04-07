Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu!

MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünde şirketi finansal olarak çok zor bir durumda olan Çınar'ın imdadına, yeni oyun projesi için melek yatırımcı olarak Sadun yetişti. Çınar'ı ziyarete giden eşi Defne ise karşısında eski eşi Sadun'u görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölüm döşeğinde olan annesine ziyarete giden Meryem kaçmaya çalıştığı çocukluğunun öfkesiyle yüzleşti ve yıllar önce kendisine tecavüz eden adamla yüz yüze geldi.