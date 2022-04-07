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MagazinAnnenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu!
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• 07 Nisan 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:

Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın "Saniye"si olarak adından söz ettiren Selin Yeninci, "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde bambaşka bir karakterle ekran karşısına çıktı. Selin Yeninci, Meryem karakteriyle adından söz ettirdi. Performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

• 07 Nisan 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:
1Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
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Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Selin Yeninci'nin canlandırdığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi dün akşam ilk bölümüyle TV8 ekranında yayınlandı. İlk evliliğinde yaşadığı sorunları atlatamayan Defne ile küçük yaşta tecavüze maruz kalan Meryem'in hikayesi izleyicileri ekrana kilitledi.

2MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünde şirketi finansal olarak çok zor bir durumda olan Çınar'ın imdadına, yeni oyun projesi için melek yatırımcı olarak Sadun yetişti. Çınar'ı ziyarete giden eşi Defne ise karşısında eski eşi Sadun'u görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölüm döşeğinde olan annesine ziyarete giden Meryem kaçmaya çalıştığı çocukluğunun öfkesiyle yüzleşti ve yıllar önce kendisine tecavüz eden adamla yüz yüze geldi.

3Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde de geçmişiyle yüzleşmeye çalışan Meryem karakterini oynuyor.

4PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLDU

PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLDU

Yanında çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile rolü yapan Meryem'e hayat veren Yeninci, performansıyla Twitter'ı salladı. Kısa sürede gündem olan oyuncu için "Rolüne çok iyi hazırlanmış, performansı harika" yorumları yapıldı.

5Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu

İşte Selin Yeninci için yapılan bazı yorumlar...

6Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
7Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
8Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
9Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
10Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu
11Annenin Sırrıdır Çocukun başrolü Selin Yeninci, sosyal medyada gündem oldu

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