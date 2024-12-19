Ankara'da yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı

'BOZUK OLDUĞUNDA 'ALMAYIN' DİYOR'

Emre Taşgın ise yapay zekayı hayatlarının her alanında kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Emre Taşgın, "6 yıldır kendi başımıza yaşıyoruz. Ve sokağa çıktığımızda alışverişlerimizi de kendi başımıza bağımsız olarak yapmak istiyoruz. Bozuk olan malzemeyi gösterdiğimizde 'Bunu almayın' diyebiliyor. Yine 'Tazeyi, canlıyı alabilirsiniz' diye de öneri getiriyor. Otobüste şu anda nerede olduğumuzu, etrafta hangi mağazaların olduğunu söyleyebiliyor. Yolda yürürken bize engellerden bahsediyor. Karşımızdaki direklerden ya da yolda hareket eden arabalardan bahsedebiliyor. Trafik ışıklarının yeşil mi, kırmızı mı yandığı gibi bilgileri verebiliyor. Bunları verdiğinde ve doğruluğundan emin olduğumuzda gerçekten iyi olacak ve ilerleyen yıllarda da sürücüsüz arabaların yaygınlaşması hayalimiz aslında. Yapay zekayla hareket edebilen sensörlerle donatılmış sürücüsüz arabaların bizi bağımsızlaştıracağını ve özgürleştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.