Ankara'da yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı
Ankara'da görme engelli öğretmen çift Ayşegül Taşgın (32) ve Emre Taşgın (35), hayatlarını yapay zekayla kolaylaştırdı. Çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliğini ev işlerinden, pazar-market alışverişine kadar birçok yerde kullanıyor.
Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:07 • Son Güncelleme: