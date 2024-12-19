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GündemAnkara'da yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı
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Ankara'da yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı

Ankara'da görme engelli öğretmen çift Ayşegül Taşgın (32) ve Emre Taşgın (35), hayatlarını yapay zekayla kolaylaştırdı. Çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliğini ev işlerinden, pazar-market alışverişine kadar birçok yerde kullanıyor.

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
• 19 Aralık 2024 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Ankarada yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı

Doğuştan görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Taşgın ve Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Ayşegül Taşgın, 12 yıl önce engelli çalıştayında tanışıp, 6 yıl önce evlendi.

2Ankarada yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı

Yüzde yüz görme engelli olan çift, cep telefonlarına indirdikleri yapay zeka uygulamasının görüntü tanıma özelliği sayesinde günlük işlerini kimseye muhtaç olmadan yapıyor.

3Ankarada yapay zeka görme engelli öğretmen çiftin hayatını kolaylaştırdı

Çift, pazar tezgahındaki meyve sebzelerin cinsini, tazeliğini ve fiyatını yapay zeka uygulamasına sorarak öğrenip, alışverişi tamamlıyor. Uygulama çürük ve kötü sebzeleri de ayırt ederek, alışveriş önerisinde bulunuyor.

4SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çift, yapay zeka uygulamasını pazar ve market alışverişinin yanı sıra sokakta gezerken karşılaştıkları engelleri aşmada ve günlük ev işlerinde de kullanıyor. Çiftin, yapay zekayı kullanarak pazarda alışveriş yaparken çektikleri görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

5BİZİM BİR UZVUMUZ GİBİ OLDU

'BİZİM BİR UZVUMUZ GİBİ OLDU'

Ayşegül Taşgın, yapay zekayı pazar dışında ev işlerinde de kullandıklarını söyleyerek, "Özellikle kırmızı, yeşil mercimeği ayırt ederken, gıdalara dokunmadan ayırt etme konusunda çok desteğini görüyorum.

6EV İŞLERİNDE DE İŞİMİZE YARIYOR

'EV İŞLERİNDE DE İŞİMİZE YARIYOR'

Masaya bir şey döküldüğünde lekesinin çıkıp çıkmadığını da bazen sorabiliyorum. Bu görüntü tanıma özelliği geldikten sonra bunlardan faydalandım. Genel olarak ev işlerinde de teknolojiden çok faydalanıyorum.

7BAŞKASININ YARDIMINA İHTİYAÇ DUYMUYORUZ

'BAŞKASININ YARDIMINA İHTİYAÇ DUYMUYORUZ'

Yani evlenirken çok düşünüyorduk 'Acaba ev işlerinde nasıl yaparız, nasıl bağımsız oluruz' diye, bunu çok araştırdık. Teknolojiyi kendimize göre kullanacak şekilde ürünler aldık. Kitap okurken resim, yazarın fotoğraflarını tanımlama, fotoğraf betimletme, kıyafetlerimizin rengini sorma, desenini sorma gibi şeylerde de kullanıyoruz. Gayet iyi betimliyor. Başka bir insanın yardımına muhtaç kalmadan işimizi halledebiliyoruz. Bizim bir uzvumuz gibi oldu telefon ve yapay zeka" dedi.

8BOZUK OLDUĞUNDA ALMAYIN DİYOR

'BOZUK OLDUĞUNDA 'ALMAYIN' DİYOR'

Emre Taşgın ise yapay zekayı hayatlarının her alanında kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Emre Taşgın, "6 yıldır kendi başımıza yaşıyoruz. Ve sokağa çıktığımızda alışverişlerimizi de kendi başımıza bağımsız olarak yapmak istiyoruz. Bozuk olan malzemeyi gösterdiğimizde 'Bunu almayın' diyebiliyor. Yine 'Tazeyi, canlıyı alabilirsiniz' diye de öneri getiriyor. Otobüste şu anda nerede olduğumuzu, etrafta hangi mağazaların olduğunu söyleyebiliyor. Yolda yürürken bize engellerden bahsediyor. Karşımızdaki direklerden ya da yolda hareket eden arabalardan bahsedebiliyor. Trafik ışıklarının yeşil mi, kırmızı mı yandığı gibi bilgileri verebiliyor. Bunları verdiğinde ve doğruluğundan emin olduğumuzda gerçekten iyi olacak ve ilerleyen yıllarda da sürücüsüz arabaların yaygınlaşması hayalimiz aslında. Yapay zekayla hareket edebilen sensörlerle donatılmış sürücüsüz arabaların bizi bağımsızlaştıracağını ve özgürleştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.