Ankara'da KPSS maratonu! 1 dakika geç kalarak sınavı kaçırdı

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Sınava 1 dakika geç kaldığı için binaya alınmayan adaylardan Zeynep Asel Uslu, "Ben zaten üniversite okuyorum. Bu sene YKS'ye girmiştim. Kendimi denemek için gelmiştim. Aracımızın lastiği patladı, o yüzden araba değişikliği yaptık. Aslında 1 dakika kala buraya geldik; 1 dakikada oraya koşmaya çalıştık ama başaramadık. Tam saat 10.00'da kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve bizi almadılar. Sağlık olsun. KPSS'yi hedefleyen arkadaşlarımız umarım başarırlar" dedi.