Ankara'da KPSS maratonu! 1 dakika geç kalarak sınavı kaçırdı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) oturumu, Ankara'da başladı.
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Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramadan geçirildi. Sınav saat 10.15'te başlarken; adaylar saat 10.00'dan sonra sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı.
SINAVA 1 DAKİKA GEÇ KALDI
Sınava 1 dakika geç kaldığı için binaya alınmayan adaylardan Zeynep Asel Uslu, "Ben zaten üniversite okuyorum. Bu sene YKS'ye girmiştim. Kendimi denemek için gelmiştim. Aracımızın lastiği patladı, o yüzden araba değişikliği yaptık. Aslında 1 dakika kala buraya geldik; 1 dakikada oraya koşmaya çalıştık ama başaramadık. Tam saat 10.00'da kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve bizi almadılar. Sağlık olsun. KPSS'yi hedefleyen arkadaşlarımız umarım başarırlar" dedi.
SONUÇLAR 19 KASIM'DA AÇIKLANACAK
Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yöneltildiği sınavda adaylara 130 dakika süre verildi. Saat 12.25'te sona erecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave süre kullanabilecek. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak.