Ankara'da korkunç kaza! Otobüs ikiye ayrıldı, 9 can kaybı, 26 yaralı, kameraya böyle yansıdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, ilk değerlendirmelere göre uyuma sonucu olabilir" dedi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü "Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki feci kazayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini açıkladı. Öte yandan otobüsün son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...
AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 12:44 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 09 Ağustos 2024 - 12:44 • Son Güncelleme: