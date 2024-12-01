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Ankara'da görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Ankara'da 2017 yılında beynine pıhtı atması sonucu görme yetisini yüzde 95 oranında kaybeden Tuğçe Özdemir Yüce (26), 2021 yılında judoya ve futbola başladı. Eylül ayında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan kadın futbol takımının parçası olan Tuğçe, kendisi gibi görme engelli olan ve aynı kulüpte futbol oynayan Gökhan Sait Yüce (37) ile tanışıp, 5 ay önce evlendi. Görme engelli çift zaman zaman birlikte antrenman yapıp, birbirlerine destek oluyor.

Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 13:20 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Tuğçe Özdemir Yüce, 2017 yılında muhasebecilik yaparken bilgisayarda yazıları bulanık gördüğünü fark edip, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Yüce'nin hastalığının nörolojik olduğu, beynine pıhtı atması sonucunda yüksek basınçla göz sinirlerinin inceldiği ve bu nedenle bulanık görmenin ortaya çıktığı belirlendi.

2Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Kısa sürede yüzde 95 oranında görme yetisini kaybeden Tuğçe Özdemir Yüce'ye bu hastalığın geri dönüşünün olmadığını söylendi.

3Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Hayatı bir anda değişen Yüce, arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle 2021 yılında önce judoya ardından da futbola başladı. Judoda kısa süre içerisinde milli takım forması giyen Tuğçe Özdemir Yüce, gittiği kamplarda, 15 yaşındayken 'tavukkarası' (gece körlüğü) rahatsızlığı geçirip yüzde 95 oranında görme yetisini kaybeden judocu Gökhan Sait Yüce ile tanıştı.

4Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Bir süre sonra birbirlerine aşık olan çift, judonun ardından beraber futbol oynamaya başladı. Eylül ayında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan kadın futbol takımının parçası olan Yüce, aynı kulüpte futbol oynayan Gökhan Sait Yüce ile 5 ay önce evlendi. Görme engelli çift zaman zaman birlikte antrenman yapıp, birbirlerine destek oluyor.

5SPORA BAŞLADIKTAN SONRA 65 KİLOYA DÜŞTÜM

'SPORA BAŞLADIKTAN SONRA 65 KİLOYA DÜŞTÜM'

Tuğçe Özdemir Yüce, hastalandıktan sonra 3,5 ay içinde görme yetisini yüzde 95 oranında kaybettiğini belirterek, "Bunu fark ettiğimde ablamın kolundan çıkmamaya ve bir yerlere tek başıma gitmemeye başladım. Önceleri baston kullanmıyordum. Yere düştüğüm oluyordu. 'Herkes bana bakıyor, baston kullanmamalıyım' diyordum.

6Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Ama birkaç olay yaşadıktan sonra gerçekten baston elime yapıştı. Bunu kullanmam gerektiğini anladım. Zorlukları oluyor, alay eden de oluyor. Psikolojik olarak tedavi görmedim, yardım almadım ama ailemin desteğiyle spor camiasına girdim.

7Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Sonra hocalarımın desteğiyle bunu aştığımı düşünüyorum. Sporu da açıkçası sevmiyordum. Yani koşmak, yürümek, nefes nefese kalmak bana göre değildi. 90 kiloyla başladım bu spora, sonra 65'e düştüm" dedi.

8FUTBOL SAYESİNDE EVLENME TEKLİFİ ALDIM

'FUTBOL SAYESİNDE EVLENME TEKLİFİ ALDIM'

Eşiyle de bu süreçte tanıştığını anlatan Yüce, "Gökhan ile aynı süreçte judo milli takımına seçildiğimiz ve Ankara sporcusu olduğumuz için otobüse, uçağa birlikte binip tüm kamplara beraber gittik. Birbirimizden pek haz almıyorduk hatta çok sevmiyorduk o süreçte.

9Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Ama bir şeyler paylaştıkça konuşmalar sıklaştı. Beni görme engelliler futboluna davet etti. Beni daha çok bu camiaya katmak istiyordu. Çünkü o da fark etmişti; ben görenden geldiğim için ürkektim. Beni bir gün maça davet etti.

10Ankarada görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Ben başarılar dilemek için sahaya girdiğimde kocaman bir pankartla karşılaştım. Arkadaşlarıyla hazırlamışlar; 'Benimle evlenir misin Tuğçe' yazılı bir pankart. Şok oldum, çok duygusal bir andı. Judo sayesinde tanıştık, futbol sayesinde evlenme teklifi aldım. İki spor branşı sayesinde eşimi buldum. Futbol dışarıdan bakıldığında çok erkeksi geliyor aslında. Sonra yavaş yavaş antrenmanlara başladım, bu süreçte eşimle beraber çalıştık. Ben futbolla kulağımı kullanmam gerektiğini öğrendim" diye konuştu.