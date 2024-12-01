Ankara'da görme engelli çifti futbol kavuşturdu
Ankara'da 2017 yılında beynine pıhtı atması sonucu görme yetisini yüzde 95 oranında kaybeden Tuğçe Özdemir Yüce (26), 2021 yılında judoya ve futbola başladı. Eylül ayında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan kadın futbol takımının parçası olan Tuğçe, kendisi gibi görme engelli olan ve aynı kulüpte futbol oynayan Gökhan Sait Yüce (37) ile tanışıp, 5 ay önce evlendi. Görme engelli çift zaman zaman birlikte antrenman yapıp, birbirlerine destek oluyor.
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 13:20 • Son Güncelleme:
Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-
• 01 Aralık 2024 - 13:20 • Son Güncelleme: