Ankara'da görme engelli çifti futbol kavuşturdu

Ama bir şeyler paylaştıkça konuşmalar sıklaştı. Beni görme engelliler futboluna davet etti. Beni daha çok bu camiaya katmak istiyordu. Çünkü o da fark etmişti; ben görenden geldiğim için ürkektim. Beni bir gün maça davet etti.